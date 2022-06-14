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Ekonomi

ABD, Rusya'dan gizlice satın almak isterken yakalandı!

ABD hükümetinin, yaptırımlar ve gıda fiyatlarındaki ani artış nedeniyle tarım ve nakliye şirketlerini Rus gübrelerini satın alarak sevkiyatı gizlice artırmaya teşvik ettiği ortaya çıktı.

14 Haziran 2022 Salı 07:46 - Güncelleme:
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Bloomberg'de yer alan yazıda, "ABD hükümeti, tarım ve nakliye şirketlerini daha fazla Rus gübresi alıp sevkiyatını sağlamaya gizlice teşvik ediyor, çünkü yaptırımlar konusundaki endişeler arzda ani düşüşe neden oldu, bu da dünya genelinde gıda fiyatlarında artışa yol açtı" ifadesine yer verildi.

ABD'nin, Rusya'dan gübre sevkiyatlarını teşvik etme çabalarının, "Birleşmiş Milletler'in katılımıyla düzenlenen, Rusya ve Ukrayna'dan gübre, tahıl ve diğer tarım ürünlerinin arzını artırmaya yönelik karmaşık ve zorlu müzakerelerin bir parçası" olduğu kaydedildi.

Bu yıl, Rusya'dan Batı'ya gübre ihracatının yüzde 24 azaldığı kaydedildi.

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