ABD sinyali verdi: Türkiye çok güzel bir örnek

ABD Ticaret Odası Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye'den Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde yeni bir iyimserlik penceresinin açıldığını belirtti.

Choksy, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) ABD Ticaret Odası ve American Turkish Business Roundtable (ATBR) işbirliğinde düzenlediği 39. Amerikan-Türk Konferansı kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile ABD arasındaki mevcut ekonomik ilişkilere değinen Choksy, "Yeni bir iyimserlik penceresinin açıldığını düşünüyorum." dedi.

Choksy, iki ülke ticari ilişkilerinde "iyimserlik" mesajının çok geniş yankı bulmasını istediğini vurgulayarak, bunun her iki ülkeye de faydası olduğunu düşündüğünü aktardı.

Amerikan-Türk Konferansı'nda geniş bir sektör yelpazesinde görülen ortaklıkların hizmetler, ticaret ve imalat alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik zemin sağladığını ifade eden Choksy, turizm, savunma, tıbbi cihaz, sağlık, sigorta, finans ve imalat gibi sektörlerin iki ülkenin ticari ilişkilerinde potansiyeli olan sektörlerden olduğunu kaydetti.

Choksy, "Türkiye geniş ve çeşitliliğe sahip bir ekonomidir. Ayrıca friendshoring açısından Amerikan şirketleri dost ülkelerde üretim yapmaya yöneliyor, Türkiye bunu yapma potansiyeli açısından çok güzel bir örnek." diye konuştu.

- "TÜRKİYE EKONOMİSİNİN İYİYE GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri de değerlendiren Choksy, "Her şeyden önce Türkiye ekonomisinin iyiye gittiğini düşünüyorum. Türkiye'yi yeniden sağlam ekonomik istikrar yoluna sokan Maliye Bakanı'na, Merkez Bankasına ve hükümet liderlerine hakkını teslim ediyoruz." dedi.

Choksy, Türkiye'nin ekonomik reform ve liberalleşme yolunda ilerlemesini, ortaklıklar geliştirmesini görmek istediklerini vurguladı.

Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin ulaşılabilir olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Choksy, şunları kaydetti:

"Bu, sahip olunması gereken iyi bir iyimser hedef. Bu hedef açıklandığında ticaret 25 milyar dolar civarındaydı. Muazzam bir ilerleme kaydedildi ve bunu sürdürmeye devam etmek iyi bir istek. ABD ve Türkiye gibi ekonomilerin bu ticaret ve hizmet hacmine sahip olması gerekir."