ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Türkiye'ye geliyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un 6 Eylül'de Türkiye'ye geleceğini bildirdi
Bugün düzenlenen toplantıda "İhracat Ana Planı'nı açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'nin ihracatı 4 buçuk kat arttı. 2001 yılında Dünya ihracatından aldığımız pay binde 5.1 iken bugün binde 8.7'ye çıkmış bulunmaktadır. Küresel payımızı ihracat ana planı çerçevesinde hayata sokacağımız stratejilerle çok daha yukarılara çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.
Bakan Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un 6 Eylül'de Türkiye'ye geleceğini bildirdi.
(Ahaber)
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