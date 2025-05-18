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Ekonomi

ABD, Türkiye'ye imrenerek bakıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan haftayı 3 zaferle taçlandırdı

'Yükselen Türkiye için dikkat çekici bir hafta' değerlendirmesinde bulunan ABD merkezli düşünce kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin büyüklüğünü, askeri kabiliyetini ve ülkenin coğrafi konumunu kullanarak bir hafta içerisinde üç jeopolitik zaferi bir araya getirdiğini belirtti.

Star Gazetesi18 Mayıs 2025 Pazar 10:47 - Güncelleme:
ABD, Türkiye'ye imrenerek bakıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan haftayı 3 zaferle taçlandırdı
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ABD merkezli düşünce kuruluşu, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir analiz yazısı kaleme aldı.

"Yükselen Türkiye için dikkat çekici bir hafta" değerlendirmesinde bulunuldu.

Tarihin en büyük askeri komutanlarından biri olarak kabul edilen Napolyon Bonapart'ın "Coğrafya kaderdir" sözünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir slogan olabileceği dile getirildi.

Analizde, "Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesinin büyüklüğünü, askeri kabiliyetini ve belki de en önemlisi coğrafi konumunu kullanarak olağanüstü bir etki yaratmadaki başarısını vurgulayan üç jeopolitik zaferi bir araya getirdi" ifadeleri yer aldı.

"Sadık dostumuz Başkan Erdoğan"

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜÇ JEOPOLİTİK ZAFERİ BİR ARAYA GETİRDİ"

İlk zaferin ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin yeni hükümetine yönelik yaptırımları kaldırma kararı olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bir araya geldiği toplantıya çevrim içi katılmasına dikkat çekildi.

İkincisinin terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesinin olduğu belirtildi. Kararın ülkenin güvenliği için bir kazanç olduğu kaydedildi.

Üçüncü zaferin ise Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında başlayan barış müzakerelerinin olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Moskova'yı hem de Kiev'i idare etme yeteneğine sahip olduğu belirtildi.

Barış müzakereleri dünya basınında... "Erdoğan bölgesel bir aktöre dönüşüyor"

 "TÜRKİYE TÜRKİYE'DEN DAHA BÜYÜKTÜR" SÖZÜNE DESTEK

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Türkiye'den daha büyüktür. Bir millet olarak ufkumuzu 782.000 kilometrekare ile sınırlayamayız" dediğinde bu daha da doğru geliyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

PAX TURCİCA: TÜRK BARIŞI

Osmanlı İmparatorluğu dönemine ilişkin kullanılan bir terim olan ve "Türk barışı" anlamına gelen "Pax Turcica"nın çok uzakta olduğu yorumunun yer aldığı analizde, "Ancak şimdilik Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye, Karadeniz'den Levant'a ve Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar vazgeçilmez bir oyuncu olarak önem kazandılar. Burada Avrupa'nın Ukrayna'nın güvenliğini ve kendi güvenliğini sağlayacak araçlara sahip olması durumunda Türk ordusu kritik bir rol oynayacak" denidi.

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