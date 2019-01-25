AB’nin İran'la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı Özel Ödeme Aracı mekanizması pazartesi açıklanabilir

ABD’nin yaptırımlarına karşı Avrupa Birliği’nin (AB) İran'la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı Özel Ödeme Aracı (Special Purpose Vehicle-SPV) mekanizmasının kuruluşu pazartesi günü resmen ilan edilebilir.

Konunun hassasiyeti nedeniyle ismini açıklamak istemeyen Avrupalı diplomatların ABD merkezli Bloomberg kanalına yaptığı açıklamada, Özel Ödeme Aracı mekanizmasının kurulduğuna dair resmi açıklamanın pazartesi günü yapılabileceği belirtildi.

Kanala konuşan bir Avrupalı diplomat, resmi ilan için 28 Ocak Pazartesi gününün belirlendiğini ancak askıda bekleyen bazı sorunlar yüzünden kısa bir gecikme yaşanabileceğini belirtirken, AB’ye üye ülkelerin SPV mekanizmasının ay sonuna kadar tamamlanması gerektiği konusunda karar aldıklarını ifade etti.

Konuya aşina iki kişinin aralık ayında Bloomberg’e verdiği bilgiye göre AB’nin, SPV mekanizması için Almanya, Fransa ve İngiltere’nin sorumlulukları paylaşacağı bir plan üzerinde düşündüğü belirtilmişti.

Bu plana göre, mekanizma Fransa merkezli olup, İngiltere’nin de rol alacağı yönetimi bir Alman tarafından üstlenilebilir.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin Sözcüsü Maja Kocijancic perşembe günü yaptığı açıklamada, SPV hazırlıklarının ilerlediğini ve mekanizmanın ileri bir aşamaya geldiğini belirterek, “Umarım çok yakında kuruluşunu ilan edebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Mekanizmadaki gecikme İran-AB arasında tansiyonu yükseltmişti

AB'nin SPV'yi uygulamaya bir türlü geçirememesi İranlı yetkililer tarafından sert sözlerle eleştirilmiş, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, SPV konusundaki gecikmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi ise gecikmeyle ilgili yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinin ABD baskısına karşı kendi iktidarlarını bile koruyamadıklarını belirterek, "Avrupalılar ABD'nin baskılarına direnemezse kaybeden Avrupalı şirketler olacaktır. Bu şartlarda İran, Rusya ve Çin'le ilişkilerini daha da güçlendirecektir." şeklinde konuşmuştu.

1997'den 2005'e kadar dışişleri bakanı olarak görev yapmış tecrübeli İranlı diplomat Kamal Kharrazi ise pazar günü tehdit niteliğinde açıklamalarda bulunmuş, "Nükleer anlaşmanın yenilgisi, Avrupa'nın güvenliğini zayıflatır.” ifadelerini kullanmıştı.