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ABD-Çin ticaret müzakerelerinde son durum ne? İşte rapordaki dikkat çeken detaylar

ABD ve Çin, ticaret anlaşmasının ilk fazının imzalanmasına yaklaşıyor. S Bilişim Danışmanlık, ABD-Çin Ticaret Müzakereleri isimli çalışmasını tamamladı. Siyasi Analist Serdar Sement, ABD ve Çin arasındaki ticaret hacmine ilişkin çarpıcı detayları paylaştı. İşte rapordaki detaylar...

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ABD ve Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasının müzakereleri devam ediyor. S Bilişim Danışmanlık, Siyasi İstikrar İndeksi kapsamında “ABD-Çin Ticaret Müzakereleri” raporunu tamamladı.
 
“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ MÜZAKERELER KÜRESEL ÖLÇEKTE ÖNEMLİ”
 
Raporla ilgili aksam.com.tr'ye konuşan Siyasi Analist Serdar Sement, “ABD-Çin ticaret müzakereleri, kenara konulamaz büyüklük ve çeşitlilikte ekonomik ve politik model teşkil ettirici, kurumsal çerçeve temin edicidir. ABD-Çin ticaret müzakereleri, pek çok sektörün ana devinimini set edicidir.” şeklinde konuştu.
 
Rapordan: “ABD-Çin ticareti, iki ülkeyle sınırlı değil, küresel ölçekte geniş kitleleri daha ölçekli üretim ve en gelişmiş ticari/finansal tekniklerle muhatap edicidir. ABD-Çin ticareti, küresel geniş kitleler için ölçek yanında, düzenli akışta verim ve kaldıraç temin edicidir.”
 
“GÖRÜŞMELER DENGELİ VE OBJEKTİF OLMALI”
 
Serdar Sement, ABD-Çin ticaret müzakerelerinin siyaset kurumlarının; küreyi gözeten, objektif, öngörülü ve dengeli işleyişte olmasını gerektiğini belirtti.
 
Rapordan: “Çin, Rusya ve Batı daha önce büyük duvarlar örmede tecrübe edindi. Geride taşlarının turistik ederinden başka ne kaldı? Hiçbir duvar insanlığın işbirliğinden, işbirliğine yönelim ihtiyacından büyük değildir. Taş ya da gümrükle duvar örmek, işbirliği değildir."
 
“ABD-ÇİN TİCARETİ DOĞU ASYA BARIŞININ ZEMİNİDİR”
 
Çin’in ABD ile yaptığı ticaretten kazandığını belirten Sement, “Çin, ABD ile ticaretinden çok şey kazandı. Daha fazla insanını/malını/kurum ve pratiğini dış etkileşime soktu. Bu yolla kendi ve etrafındaki ülkeleri çekişme yerine daha fazla iş birliğine yaklaştırdı. ABD-Çin ticareti Doğu Asya ve küre barışının zeminidir.”
 
Rapordan: “Çin, ABD ile ticaretini büyütürken etrafıyla mevcut barışçıl etkileşiminde güç/zor kapasitesi yoğunlaştırmaya değil, seyreltmeye odaklanmalıdır. ABD’yle ticaret ve ileri teknolojik nimetleri, Çin’in komşularına dönük yakıcı ateş, yıkıcı mermiler olarak dönüştürülemez.”
 
“ABD İTHALATINI KALDIRAÇ GİBİ GÖRMELİLER”
 
Çin’in ABD ithalatı kayıp olarak görmemesi gerektiğini sözlerine ekleyen Serdar Sement, şöyle konuştu: “Çin, ABD’den ithalatı kayıp ya da karşılık değil, daha güçlü ekonomi ve küresel ekonomik liderlik için kaldıraç görmelidir. Tarihin ve bilimin gösterdiği Çin’in küresel ekonomik liderliğidir. Liderlik aynı zamanda alaraktır, tek taraflı satarak değil.”
 
Rapordan: “ABD zamanında ileri teknolojik üretim kabiliyetini askerî maksada hasredeceğini bilse, Çin’le ticarete girişmezdi. Bu düşünce hem şimdi hem de geriye dönük yanlıştır. ABD ile ticaret sayesinde Çin muhakkak ileri teknoloji edinecekti. Önlenemeyecek olan yararlanılacak olandır.”

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