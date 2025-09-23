İSTANBUL °C / °C
Ekonomi

ABD'de ''17. Türkiye Yatırım Konferansı'' için resepsiyon

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) düzenlediği 17. Türkiye Yatırım Konferansı dolayısıyla resepsiyon verildi.

23 Eylül 2025 Salı 06:39
ABD'de ''17. Türkiye Yatırım Konferansı'' için resepsiyon
New York Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen resepsiyona, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Murat Özyeğin'in yanı sıra Türkiye ve ABD'den iş dünyası temsilcileri katıldı.

Özyeğin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD ilişkileri açısından son derece önemli bir dönüm noktasında olunduğunu söyledi.

Düzenledikleri etkinliklere güçlü bir katılım olduğunu belirten Özyeğin, "Bu ortam, ABD'li ve Türk dostlarımız arasında birlikte neler yapabileceğimizin potansiyelini gösteriyor." diye konuştu.

- 17. TÜRKİYE YATIRIM KONFERANSI BAŞLADI

TAİK tarafından düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı ABD'nin New York kentinde başladı.

Konferansın ilk gününde, Türkiye ve ABD'den iş insanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkevi'nde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Söz konusu toplantıya Fortune 100 listesinde yer alan 25 Amerikan şirketinin üst düzey temsilcileri ve ABD ile yatırım ve iş ilişkisi bulunan Türk şirketlerini temsil eden yöneticiler katıldı.

Türkiye ve ABD arasında ticaretin ve yatırımların artması için düzenlenen etkinlikler 3 gün sürecek.

