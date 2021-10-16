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Ekonomi

ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'nin haftaya işleme sunulması bekleniyor

Varlık yöneticisi ProShares, Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı borsa yatırım fonunun (ETF) gelecek hafta işlem görmeye başlamasının planlandığını bildirdi.

AA16 Ekim 2021 Cumartesi 02:44 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 02:45
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ProShares, Bitcoin Strateji ETF'sine ilişkin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) güncellenmiş bir izahname sundu.

Söz konusu izahnamede, New York borsası Arca endeksinde işlem görecek fonun beklenen başlangıç tarihi olarak 18 Ekim gösterildi.

ProShares'in Bitcoin Strategy ETF'sinin "BITO" koduyla işlem göreceği kaydedildi.

SEC'ten Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'nin onaylandığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde, SEC'in ilk Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'sinin ticarete başlamasına izin vereceği bildirilmişti.

SEC'in Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'lere izin vereceğine ilişkin haberler ve ProShares'in SEC'e izahnamesini sunmasının ardından Bitcoin'in değeri cuma günü nisan ayından bu yana ilk kez 62 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi.

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