Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

ABD'de dış ticaret açığı 6 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 53,2 milyar dolar oldu

ABD'de dış ticaret açığı, ağustosta aylık yüzde 6,4 artışla 53,2 milyar dolara çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,4 genişleyerek 53,2 milyar dolar oldu. Şubat ayından beri en yüksek seviyesini kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi 53,5 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Dış ticaret açığının ağustosta yükselmesine, ülkenin ihracatının yüzde 0,8 azalarak 209,4 milyar dolara gerilemesi ve ithalatın yüzde 0,6 artarak 262,7 milyar dolara çıkması yol açtı.

Bu arada, temmuz ayına ait dış ticaret açığı, 50,1 milyar dolardan 50 milyar dolara revize edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ordu´nun Altınordu İlçesinde bir lisenin spor salonun istinat duvarı çöktü

Ordu´nun Altınordu İlçesinde bir lisenin spor salonun istinat duvarı çöktü

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Instagram'da 'name tag' dönemi

Instagram'da 'name tag' dönemi

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA