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Ekonomi

ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi

ABD'deki Halk Bankası davasında, bankanın 'mahkemenin yargı yetkisi olmadığı' gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için 'özel statüyle duruşmaya katılım' isteği, federal mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı temyiz başvurusu kabul edildi.

AA04.02.2020  00:54 - Güncelleme: 04.02.2020  00:57

New York'taki temyiz mahkemesi, federal mahkemenin ret kararını bir üst mahkemeye taşıyan Halk Bankasının başvurusuna olumlu yanıt verdi.

Halk Bankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Avukatlar, temyiz mahkemesinin kararı açıklanıncaya kadar ise federal mahkemeden yargı sürecini beklemeye alması talebinde bulunmuştu. 

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