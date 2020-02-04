AA 04.02.2020 00:54 - Güncelleme: 04.02.2020 00:57

New York'taki temyiz mahkemesi, federal mahkemenin ret kararını bir üst mahkemeye taşıyan Halk Bankasının başvurusuna olumlu yanıt verdi.

Halk Bankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Avukatlar, temyiz mahkemesinin kararı açıklanıncaya kadar ise federal mahkemeden yargı sürecini beklemeye alması talebinde bulunmuştu.