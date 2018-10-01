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ABD'de inşaat harcamaları, ağustos ayında yüzde 0,1 yükseldi, beklenti yüzde 0,5 artış seviyesindeydi

ABD'de inşaat harcamaları, ağustos ayında yüzde 0,5 artış beklentisine karşın yüzde 0,1 yükseldi.

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ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede inşaat harcamaları, ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Ülkedeki inşaat faaliyetlerinin son aylarda zayıfladığına işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,5 artış yönündeydi.

Beklenenden az artan inşaat harcamalarında, fabrikalar ve enerji santralleri gibi özel sektör kaleminde yer alan projelerin yüzde 0,5 azalması etkili oldu. Özel sektörün inşaat harcamaları, temmuzda da yüzde 1 gerileme kaydetmişti.

Bu arada, temmuz ayına ait inşaat harcamalarındaki artışın yüzde 0,1'den 0,2’ye revize edildiği bildirildi.

Analistler, inşaat harcamalarındaki zayıf seyrin üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme verilerini negatif etkileyeceğine işaret ediyor.

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