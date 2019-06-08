ABD’de istihdam artışındaki azalma, faizlerde düşüş beklentisini arttırdı

ABD Çalışma Bakanlığı, yayımladığı istihdam raporunda Mayıs ayında beklenende çok daha az istihdam gerçekleştirildiğini açıkladı. Çalışma Bakanlığı bu açıklamayı ABD’nin büyük ticaret ortakları Çin ve Meksika ile ticaretteki gerilimin başlamasından önce Cuma günü açıkladı. Analistler, ticaret savaşlarının ekonomiyi baltalayabileceği uyarısında bulundu.

Raporda, Mart ve Nisan ayında daha önce bildirilenden çok daha az işe alımların gerçekleştirildiği ifade edildi. Daha önceleri iş dünyasının Çin ile ticari gerilime dayanıklılık gösterdiğini ancak şimdilerde bu direncin yitirildiğinin gözlendiği kaydedildi.

New York’taki Merrill Lynch Bankası’nda bir ekonomist olan Joseph Song, “Bugünkü rapor (faizlerde) indirimin daha muhtemel olduğu ve bizim ticari gerilimlerin sonuç olarak büyümeyi, Merkez Bankasının Eylül ve Aralık ayında faiz indirimleriyle karşılık verecek yavaşlatacağı görüşümüzü destekliyor” dedi.

ABD’de mayıs ayında istihdam beklenenden çok daha az arttı

ABD Hükümeti, geçen ay tarım dışı istihdamda 75 bin artış sağlandığını söyledi. Bu yıl ikinci defa istihdam 100 binin altına düştü. Ekonomistler geçen ay 185 bin istihdam beklerken Mart ve Nisan ayında 75 bin istihdam sağlandığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs başında Çin mallarına yüzde 25 ek gümrük vergileri uygulayarak 200 milyar dolar vergi artışı sağlayacağını söylemiş, Çin’den hemen misilleme açıklaması gelmişti. Trump, yine Orta Amerika’dan ABD’ye göçü engellemesi halinde Meksika mallarına her ay yüzde 5’lik gümrük vergi artışı uygulayacağını söyledi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell Salı günü yaptığı açıklamada ABD Merkezi Bankasının ticari gerilimlerin etkilerini yakından takip ettiklerini büyümeyi sağlamaya uygun hareket edeceklerini söyledi.

Rutin olarak güçlü iş piyasası konusunda twit atan Trump, Mayıs ayındaki istihdam artışındaki düşüş konusunda sessiz kalmasına rağmen Çin mallarına uygulanan gümrük vergi artışlarını savundu.

New York JPMorgan’ın ekonomisti Michael Feroli, sanayi gruplarının tamamından görülen istihdamdaki yavaşlamanın grevlerden ve kötü hava şartlarından kaynaklanmadığını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çalışma Bakanlığının istihdam raporu için “Yönetimin uğraştığı felaket gündem delinen ekonomimizin rahatsız edici bir işaretidir” dedi.

Rapor finansal piyasalar tarafından temmuz ayından başlayarak ve iki ay sonrasında faiz oranlarında düşüş beklentisi olarak algılandı. Ancak ekonomistler FED’in para piyasasında gevşemeye gitmesi için iş piyasasındaki zayıflık göstergelerini bir sürede daha beklemesinin muhtemel olduğu görüşündü. Merkez Bankası yetkilileri 18- 19 Haziran’da toplanacak.

Dolar diğer dövizlere karşı yüz 2 ila 1 buçuk düşüş gösterirken, Wall Street hisse fiyatlarında yükseliş görüldü.