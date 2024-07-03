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Ekonomi

ABD'de mortgage başvuruları yüzde 2,6 azaldı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 28 Haziran ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıklarken, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının yüzde 7,03'e yükseldiği belirtildi. Öte yandan, mortgage başvurularının yüzde 2,6 azaldığı açıklandı

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
ABD'de mortgage başvuruları yüzde 2,6 azaldı
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MBA tarafından açıklanan verilere göre, mortgage başvuruları geçen hafta, önceki haftaya kıyasla yüzde 2,6 geriledi. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3, yeniden finansman başvuruları yüzde 2 azalış gösterdi.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,93'ten yüzde 7,03'e yükseldi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,46'dan yüzde 6,56'ya çıktı.

SATIN ALMA BAŞVURULARI AZALDI

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, son enflasyon verilerinin Fed'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine gideceğine dair beklentileri canlı tutmasına rağmen, geçen hafta mortgage faizlerinin yüzde 7 seviyesini aştığını belirtti.

Hem yeni hem de ikinci el konut stoku son birkaç ayda artsa da haziran ayının son haftasında satın alma başvurularının azaldığını ifade eden Fratantoni, yeniden finansman faaliyetinin de durgun kaldığını kaydetti.

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