İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2023 Cumartesi / 18 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ekonomi

ABD'de panik! Dolardan kaçış trendi başladı

Amerikan araştırma kurumunun yayınlandığı çalışma raporunda “dolardan kaçış trendinin başladığına” dikkat çekildi.

Yeni Şafak8 Nisan 2023 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
ABD'de panik! Dolardan kaçış trendi başladı
ABONE OL

ABD'nin küresel piyasadaki dolar hegemonyasının tartışıldığı şu günlerde, ülkenin önde gelen finans analiz kurumlarından American Institute for Economic Reserch (AIER), çarpıcı bir rapor yayınladı. 4 nisan tarihli çalışmada Amerikan araştırma kurumu "dolardan kaçış trendinin başladığına" dikkat çekti. ABD'nin son yıllardaki para politikalarına eleştirel yaklaşan AIER, doların piyasa üstündeki hakimiyetinin kırılmaya yüz tuttuğuna dikkat çekti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, tarafsız ve ülke politikaları ile yönlendirilemeyen bir para birimi ihtiyacının uzun süredir konuşulduğuna dikkat çeken kurum, "İran ve Rusya'nın SWIFT gibi dolar bazlı ticaret sistemlerinden çıkarıldıktan sonra yaşadığı derin ekonomik bozulma, birçok ülkeyi acil durum planlarına yöneltti" ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda Hindistan'ın Malezya ile Rupi üzerinden ticarete başladığı, Suudi Arabistan ve diğer enerji ihracatçılarının dolardan uzaklaştığı, hatta Fransa ve Çin arasında yuan cinsinden ilk LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ticareti yapıldığı kaydedildi.

YANLIŞ PARA POLİTİKALARI

AIER uzmanları, doların bir silah gibi kullanılmasının yanı sıra, yanlış para politikalarının da nede bu kaçışa zemin hazırladığını vurguladı. Kriz zamanlarında Washington yönetiminin dolar üzerinde uyguladığı politikaların tüm dünyada krize neden olduğu kaydedilen raporda, "2008 mali krizi sırasında yürütülen para politikası, doların değerinin tahmin edilemez bir şekilde artmasına yol açtı. Aynı şekilde Kovid'in patlak vermesi sonrası uygulanan politika da çılgıncaydı" denildi. Bunun yanı sıra, ABD'nin dolar üzerinde uyguladığı para politikalarının küresel mecrada çok sayıda hükümeti zor duruma düşürdüğü vurgulandı.

Bu düzenin sürdürülebilir olmadığı kaydedilen makalede, BRICS ülkelerinin "Bretton Woods III" üzerinde çalışma yürüttüğü ve yeni ortak bağımsız para birimlerini duyurabileceği ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.