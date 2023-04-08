ABD'de panik! Dolardan kaçış trendi başladı

ABD'nin küresel piyasadaki dolar hegemonyasının tartışıldığı şu günlerde, ülkenin önde gelen finans analiz kurumlarından American Institute for Economic Reserch (AIER), çarpıcı bir rapor yayınladı. 4 nisan tarihli çalışmada Amerikan araştırma kurumu "dolardan kaçış trendinin başladığına" dikkat çekti. ABD'nin son yıllardaki para politikalarına eleştirel yaklaşan AIER, doların piyasa üstündeki hakimiyetinin kırılmaya yüz tuttuğuna dikkat çekti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, tarafsız ve ülke politikaları ile yönlendirilemeyen bir para birimi ihtiyacının uzun süredir konuşulduğuna dikkat çeken kurum, "İran ve Rusya'nın SWIFT gibi dolar bazlı ticaret sistemlerinden çıkarıldıktan sonra yaşadığı derin ekonomik bozulma, birçok ülkeyi acil durum planlarına yöneltti" ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda Hindistan'ın Malezya ile Rupi üzerinden ticarete başladığı, Suudi Arabistan ve diğer enerji ihracatçılarının dolardan uzaklaştığı, hatta Fransa ve Çin arasında yuan cinsinden ilk LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ticareti yapıldığı kaydedildi.

YANLIŞ PARA POLİTİKALARI

AIER uzmanları, doların bir silah gibi kullanılmasının yanı sıra, yanlış para politikalarının da nede bu kaçışa zemin hazırladığını vurguladı. Kriz zamanlarında Washington yönetiminin dolar üzerinde uyguladığı politikaların tüm dünyada krize neden olduğu kaydedilen raporda, "2008 mali krizi sırasında yürütülen para politikası, doların değerinin tahmin edilemez bir şekilde artmasına yol açtı. Aynı şekilde Kovid'in patlak vermesi sonrası uygulanan politika da çılgıncaydı" denildi. Bunun yanı sıra, ABD'nin dolar üzerinde uyguladığı para politikalarının küresel mecrada çok sayıda hükümeti zor duruma düşürdüğü vurgulandı.

Bu düzenin sürdürülebilir olmadığı kaydedilen makalede, BRICS ülkelerinin "Bretton Woods III" üzerinde çalışma yürüttüğü ve yeni ortak bağımsız para birimlerini duyurabileceği ifade edildi.