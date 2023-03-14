ABD'deki kriz Türkiye'deki muhalifleri susturdu

ABD'de Silvergate Bank, Silikon Valley Bank ve son olarak Signature Bank'ın Fed'in agresif faiz artırımları nedeniyle iflas etmesi küresel piyasalardaki endişeleri artırdı. ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı açıklamada ülkede düzenleyicilerin Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bankası ile ilgili konularda "çözüme" ulaştığını söylemişti.

ABD'de Fed'in agresif faiz artırımı sonucu bankaların iflas etmesi politikalarının yan etkilerini gözler önüne serdi. Uzmanlar ayrıca ABD ekonomisi için enflasyonda istenilen gerilemenin yaşanmadığını vurgulayarak yılın üçüncü çeyreğinden itibaren resesyon uyarısında bulundu.

ABD'DEKİ BANKA İFLASLARI MUHALEFET VE EKONOMİSLERİ SUSTURDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dünyada artan resesyon endişelerini dikkate alarak reel sektörü desteklemek amacıyla özellikle istihdam ve üretim odaklı hükümetin politikalarını desteklemek hedefiyle 2022 yılı Ağustos ayından bu yana faiz indirim politikasına gitti.

Yaşanan bu dönemde muhalefet partilerin ve ekonomistlerin "Dünya faiz artırıyor, Türkiye neden faiz indiriyor" politikalarına maruz kalan Merkez Bankası ise her defasında dünyada artan resesyon endişelerine vurgu yaparak reel sektörü desteklemişti.

ABD'deki yüksek faiz politikaları banka iflaslarına neden olurken Türkiye'de de yaşanan yüksek faiz talepleri Başkan Erdoğan, "geri adım atmam diyerek" Türkiye Ekonomi Modeli'ni hayata geçirmesiyle son bulmuştu.