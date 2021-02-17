İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2021 Çarşamba / 6 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0054
  • EURO
    8,4578
  • ALTIN
    402.772
  • BIST100
    1549.75
Ekonomi

ABD'den AB'ye iş birliği mesajı

ABD, AB ile küresel ekonomik toparlanma sürecinde iş birliği yapmak istediklerini açıkladı.

DHA17 Şubat 2021 Çarşamba 13:11 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:11
ABONE OL

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yellen, konuyla ilgili olarak, Avrupa Komisyonu Yönetici Başkan Yardımcısı ve Ticaret Temsilcisi Valdis Dombrovskis ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamaya göre Yellen, AB temsilcisine ayrıca Atlantik Okyanus'un iki yanındaki ekonomilerin koronavirüs pandemisine karşı çalışmalarda da işbirliği istediklerini söyledi ve özellikle de geliş eşitsizliğine ve iklim değişikliğine karşı da da birlikte hareket edebileceklerini ekledi.

Yellen ayrıca, transatlantik ortaklığın önemini vurguladı ve Washington'un uluslararası vergilendirme konusunda süren OECD tartışmalarına yeniden katılmaya kararlı olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.