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ABD'den Çin'e: Zayıf para birimi politikasından vazgeçin

ABD Hazine BakanıSteven Mnuchin, Çin'e ülkenin para biriminin (RMB) zayıf tutulmasına dayalı para politikasından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

  • DHA
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Çin para biriminin son bir yıl içinde ABD karşısında yüzde 8.0 zayıfladığını vurgulayan Mnuchin, iki ülke arasındaki ticarette Çin lehine devasa bir dış ticaret fazlası olduğuna dikkat çekti.
 
Mnuchin, "Hazine, Çin ile para birimleri temelinde geliştirilmiş iki taraflı taahhütler konusunu gündemde tutmayı sürdürecektir" dedi.
 
ABD Hazine Bakanlığı, Kongre'ye sunduğu yarı yıl raporunda, ABD'nin 21 ticari ortağının kur politikalarını gözden geçirdi ve 9 ülkenin bu politikaları nedeniyle yakından izlenmelerinin gerektiği sonucuna vardı.
 
Rapora göre, Çin, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Vietnam'ın kur uygulamalarının izlenmesi gerekiyor.

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