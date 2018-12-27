ABD’den ek vergide geri adım bekliyoruz

NTV’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Pekcan “Son zamanlardaki görüşmeler ile olumlu sinyaller alıyoruz, olumlu gelişmeler bekliyoruz; ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı ek vergileri kaldırılmasını bekliyoruz. Türkiye’nin ABD İran yaptırımlarından muafiyeti 6 ay, ama bu sürenin uzatılacağını bekliyoruz. Bu muafiyetin uzatılması gerek” dedi. İhracatta kasım ayı sonu itibarıyla 168 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını anımsatan Pekcan, şu anda hedeflerine ulaşmış durumda olduklarını söyledi. Pekcan, en önemli konulardan birinin ihracatın ithalatı karşılama oranı olduğuna işaret ederek, yıl sonunda bu oranın yüzde 75’ler seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.