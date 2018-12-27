ABD’den ek vergide geri adım bekliyoruz
Ticaret Bakanı Pekcan, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı ek gümrük vergilerinin kaldırılmasını ayrıca, İran yaptırımlarından muafiyetin uzatılmasını beklediklerini söyledi.
NTV’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Pekcan “Son zamanlardaki görüşmeler ile olumlu sinyaller alıyoruz, olumlu gelişmeler bekliyoruz; ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı ek vergileri kaldırılmasını bekliyoruz. Türkiye’nin ABD İran yaptırımlarından muafiyeti 6 ay, ama bu sürenin uzatılacağını bekliyoruz. Bu muafiyetin uzatılması gerek” dedi. İhracatta kasım ayı sonu itibarıyla 168 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını anımsatan Pekcan, şu anda hedeflerine ulaşmış durumda olduklarını söyledi. Pekcan, en önemli konulardan birinin ihracatın ithalatı karşılama oranı olduğuna işaret ederek, yıl sonunda bu oranın yüzde 75’ler seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.