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ABD, İran’a yönelik yaptırımlarda Irak'a muafiyet uyguladı

ABD’nin İran’a uygulayacağı yaptırımlardan Irak’a bazı alanlarda muafiyet uygulanacağı bildirildi.

  • İHA
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Irak Bakanlık Komisyonu üyeleri, Irak’ın İran’dan doğalgaz, enerji ve gıda malzemeleri ithalatlarının devam etmesine ABD’nin onay verdiğini söyledi. Adını açıklamayan Iraklı yetkili, ABD’nin dolar yerine başka bir döviz kullanmasını şart koştuğunu bildirdi. ABD’nin İran’a uyguladığı ekonomik yaptırımlar ise 4 Kasım'da devreye girecek.

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