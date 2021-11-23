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Ekonomi

ABD'den petrol fiyatlarını düşürmek için hamle

ABD'nin petrol fiyatlarını düşürmek için ulusal rezervden petrol kullanmaya bugün başlaması bekleniyor.

Reuters23 Kasım 2021 Salı 08:54 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 08:54
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ABD'nin petrol fiyatlarını düşürmek için Asya'daki büyük ülkelerle birlikte eş güdüm içinde atmayı planladığı adımlar kapsamında ulusal rezervlerden petrol kullanmaya bugün başlaması bekleniyor.

Bir kaynağın verdiği bilgiye göre, birkaç ülke ile eş zamanlı olarak yapılacak hareketler kapsamında ABD Stratejik Petrol Rezervi'nde bulunan bir miktar petrol, "takas" işlemi ile piyasaya verilecek.

Kaynak rezervlerden ne miktarda petrol serbest bırakılacağını söylemedi.

Yüksek akaryakıt fiyatları ve enflasyondan rahatsız olan seçmeni gelecek yılki Kongre seçimleri öncesinde rahatlatmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden, Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya'dan ABD ile birlikte rezervlerden piyasaya petrol sürmelerini istemişti.

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