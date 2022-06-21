ABD'den Rus petrolü planı: Görüşmeler başladı

ABD, Rusya'nın enerji ihracat gelirlerini azaltmak için ülkenin ihraç ettiği petrole tavan fiyat çekilmesi için Kanada ve diğer ülkelerle ile görüşmeler yürütüyor.

Hazine Bakanı Janet Yellen, Toronto'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Avrupa ülkeleri, ABD, İngiltere ve diğer ülkeler tarafından enerji konusunda uygulanan ve önerilen kısıtlamaları güçlendirecek tavan fiyat uygulamaları ya da istisnai fiyat düzenlemeleri üzerine konuşuyoruz" dedi.

Yellen Rus petrolünün fiyatına, belirli bir miktarın üzerindeki petrolün sevkiyatında sigorta veya finansmanı zorlaştırıcı bir mekanizma ile tavan getirilebileceğini ifade etti.

Yellen mekanizmanın dünya pazarlarına Rus petrolü arzını kesmeden Rusya'nın petrol gelirini azaltabileceğini belirtti.

Yellen ile birlikte açıklama yapana Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland de, mekanizmanın kurgulanması için Rus petrolünün başlıca ithalatçılarından olan Avrupa ülkelerinden görüş alınması gerektiğini ifade etti.