13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8108
  • 6,4343
  • 273.295
  • 108786
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

ABD'den 'Türk vişnesi' kararı: İflasın eşiğine geldiler

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 2018 yılında Amerika'ya piyasa değerinin yüzde 541 ila yüzde 648 altında 1,2 milyon dolarlık kuru vişne ihracatı yapıldığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Ticaret Bakanlığı, cuma günü karara bağladığı soruşturmayı, sektördeki çeşitli Amerikalı firmalardan oluşan komitenin sunduğu şikayet dilekçesi doğrultusunda başlatmıştı.
 
Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, bakanlıktan yapılan karar açıklamasında, Türkiye’nin 2018 yılında Amerika’ya piyasa değerinin yüzde 541 ila yüzde 648 altında 1,2 milyon dolarlık kuru vişne ihracatı yaptığı kaydedildi.
 
Türkiye’nin vişne kurusu ihracatında adil rekabet ve makul piyasa değerleriyle ilgili kuralları ihlal ettiğine ilişkin soruşturma, ABD Ticaret Bakanlığı’nın Trump yönetiminin göreve geldiği 2017 yılının başından bu yana yürüttüğü 187 benzer soruşturmadan bir tanesi. Bakanlığın açıklamasında, sözkonusu soruşturmaların Amerikalı üreticilerin ve çalışanların yurtdışından ithal edilen hizmet ve ürünlere karşı rekabet gücünü koruma amacıyla başlatıldığına ve Trump yönetiminin konuya yönelik hassasiyetine de vurgu yapılıyor.
 
Bakanlığın kararı, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından 2020 yılı Ocak ayında değerlendirmeye alınacak ve Komisyon’un nihai kararının da Türkiye aleyhine olması halinde ilgili gümrük vergileri devreye girecek. ITC’nin aksi yönde karar alması durumundaysa soruşturma iptal edilecek ve herhangi bir yaptırım olmayacak.
 
İFLASIN EŞİĞİNE GELDİLER
 
Kiraz ve vişnenin en fazla üretildiği Michigan eyaleti başta olmak üzere Amerika’nın çeşitli bölgelerinde çiftçiler bu yıl, Türkiye’den gelen kuru vişnenin fiyatının çok ucuz olması nedeniyle iflasın eşiğine geldiklerini ileri sürüyor.

Akılalmaz olay! Duvardan adam çıkınca şok oldular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Asgari ücrette 2. randevu bugün

Asgari ücrette 2. randevu bugün

Yunanistan’da azınlık lisesine ırkçı saldırı

Yunanistan’da azınlık lisesine ırkçı saldırı

Polis gözlerine inanamadı! On binlerce litre ele geçirdi

Polis gözlerine inanamadı! On binlerce litre ele geçirdi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sınır dışı edildi

Kim Jong, spa merkezi açtı

Kim Jong, spa merkezi açtı

ABD'den 'Türk vişnesi' kararı: İflasın eşiğine geldiler

ABD'den 'Türk vişnesi' kararı: İflasın eşiğine geldiler

İndirimli hamburger hesapları boşaltıyor

İndirimli hamburger hesapları boşaltıyor

'Drama' dalında 3 Netflix yapımı Altın Küre'ye aday gösterildi

'Drama' dalında 3 Netflix yapımı Altın Küre'ye aday gösterildi
 

POPÜLER HABERLER

Putin´in nükleer çantası ilk kez görüntülendi

Putin´in nükleer çantası ilk kez görüntülendi

Çöpte bulduğu çantadan çıkanlar tüylerinizi ürpertecek

Çöpte bulduğu çantadan çıkanlar tüylerinizi ürpertecek

Dünyanın en lanetli 13 yeri... Hikayelerine inanamayacaksınız

Dünyanın en lanetli 13 yeri... Hikayelerine inanamayacaksınız

İş arayana devletten bin yüz elli TL destek! İstihdam yardımına nasıl başvurulur?

İş arayana devletten bin yüz elli TL destek! İstihdam yardımına nasıl başvurulur?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA