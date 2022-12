ABD'den Türkiye mesajı: Bu en güçlü yönümüz

Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkı sağlayan şirketleri teşvik etmek üzere ilk kez 2019 yılında hayata geçirilen ve bu yıl dördüncü kez düzenlenen AmCham "I Am ChamPion" Ödülleri'nde 2022'nin kazananları sahiplerini buldu.

"I Am ChamPion" gala ve ödül töreni, AmCham tarafından dün akşam (12 Aralık) İstanbul'da düzenlenen "Türkiye-ABD İş Zirvesi" sonrasında gerçekleştirildi. Bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye-ABD İş Zirvesi"nde Türk ve Amerikan iş dünyası ve kamu temsilcilerinin önceliklendirdiği Dijital Ekonomi, Sürdürülebilirlik ve Enerji başlıkları üç ayrı oturumda detaylı şekilde ele alındı.

Zirvede Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'ın yanı sıra AmCham Ödülleri Jüri Başkanı ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın da aralarında bulunduğu kamu, STK ve iş dünyasından isimler yer alırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay etkinliğe video mesajla katıldı.

- STK VE İŞ DÜNYASINDAN ÖNDE GELEN İSİMLER KATILDI

AmCham "I Am ChamPion" 2022 Ödülleri kapsamında düzenlenen gala ve törende Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik iş birliğinin en iyi örnekleri; "Yatırım", "Bölgesel Merkez", "Sürdürülebilirlik", "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık", "İnovasyon", "Eğitime Katkı", "Yılın Türk şirketi", "Startup'lar" ve "E-İhracat" olmak üzere 9 ayrı kategori altında 11 başlıkta ödüllendirildi.

- ÖDÜLLERE REKOR BAŞVURU

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen AmCham "I Am ChamPion" Ödülleri, başvuru sayısı açısından da bir rekora imza attı. Bir önceki yıl 59 olan başvuru sayısı bu yıl yüzde 93 artışla toplam 114 olarak gerçekleşti. Başvuru sayısının yoğunluğu nedeniyle bu yıl online olarak ilerleyen değerlendirme süreci kapsamında teknik kurul üyeleri her kategorinin en iyi 3 başvurusunu seçti. Sonrasında ise jüri üyeleri ilk üçler arasından her kategorinin kazananını belirledi.

- "HEDEF TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL PAZARLARA TAŞIMAK"

Zirvede konuşan AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye-ABD arasında geçmişi uzun yıllara dayanan güçlü ilişkinin dünyadaki en önemli ve köklü stratejik ilişkiler arasında yer aldığını belirtti.

Turnaoğlu, "Türkiye ekonomisine yıllık 60 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan 120 ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye/ABFT (Amerikan Şirketler Derneği) 2004 yılından bu yana yana faaliyet gösteriyor. Üyelerinin ticari faaliyetleri çerçevesinde 100 bin kişilik istihdam yaratan AmCham Türkiye, ABD'li yatırımcılarının Türkiye pazarı ile ilgili bilgi aldıkları güvenilir bir kuruluş olmanın yanı sıra ABD Büyükelçiliği'nin de ülkemizdeki güçlü partnerlerinden biri konumunda." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk 10 aylık dönemde 12 milyar doları ABD'den ithalat, 16 milyar doları ise ABD'ye ihracat olmak üzere ikili ticaret hacminin yüzde 28'lik artışla 28 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Turnaoğlu, şunları söyledi:

"AmCham Türkiye'nin 'Türkiye'yi küresel pazarlara taşıyan bir güç olmak' hedefine ulaşmaya yönelik öncelikleri ise ülkemizdeki mevcut ABD yatırımları ve ticaretini korurken yeni yatırım ve ticaret olanakları için aktif destek sağlamak; Türkiye'nin bölgesel üretim merkezi olmasını desteklemek; KOBİ'lerin küresel değer zincirine daha fazla katılımını sağlamak; dünya çapında yeteneklerin geliştirilmesinin yanı sıra çeşitlilik ve kapsayıcılık unsurlarının gelişimine katkıda bulunmak ve Türkiye'nin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik programlarının entegrasyonunu aktif olarak desteklemek.



AmCham Türkiye olarak, 'Bölgesel Merkez Olma, Dijital Yatırımlar ve Sürdürülebilirlik' alanlarına odaklanmayı bundan sonra da sürdürürken, üyemiz konumundaki ABD şirketlerinin Türkiye'de ticari faaliyetlerini geliştirmeye ve iki ülke arasında karşılıklı olarak mutabık kalınan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

- "MEVCUT İŞ BİRLİĞİ DENGELİ ŞEKİLDE BÖLGEYE YAYILMALI"

Etkinliğe video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğine dikkati çekerek, "Ticari ilişkilerimiz, 31,4 milyar dolar seviyelerine ulaştı. 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine doğru ilerliyoruz. Kazan-kazan anlayışıyla çalışmalarını sürdüren AmCham'e teşekkür ediyorum" dedi.

Mevcut ticaret ve yatırımların, ürün çeşitliliğini artırarak dengeli şekilde bölgeye de yayılması gerektiğini söyleyen Oktay, ABD markaları, Türkiye'yi, üretim, ihracat ve ticaret için merkez olarak konumlamalı. Türkiye markası da ABD pazarında bilinirliğini artırmalı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu ise konuşmasında, AmCham tarafından ödüllendirilen şirketleri tebrik ederek; zirve bağlamında seçilen dijitalleşme, enerji ve sürdürülebilirlik konularının tüm dünyanın gündemi olduğunu hatırlattı.

Dağlıoğlu, Türkiye'ye ilk 10 ayda yaklaşık 10,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi olduğunu belirterek, "Bu rakamların tüm dünyada daralmakta olan uluslararası doğrudan yatırım rakamlarına rağmen ülkemiz için iyi bir performans olduğunu değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Amerikan şirketlerinin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki rolüne de dikkati çeken Dağlıoğlu, "Hem ekosistemde dijital dönüşümü sağlayan oyuncuları ülkemizde bulunduruyorlar hem de Türkiye'nin teknoloji girişimlerinde yatırımcı olarak yer alıyorlar. Amerikan şirketleri ayrıca sürdürülebilirlik çalışmalarında öncü bir rol üstleniyor. Yatırım Ofisi olarak ülkemizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak önceliğimiz, AmCham üyesi şirketlerle bu alandaki yatırım projelerinde işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Gala gecesinde konuşan ABD Büyükelçisi Flake, Amerikan şirketlerinin Türkiye ekonomisine sundukları ekonomik katkılarının yanı sıra önemli sosyal faydaları olduğunu söyledi.

Bu faydaların kamuoyuyla paylaşılması amacıyla İstanbul'da bulunmanın kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğuna değinen Flake, Türkiye ile ABD arasında uzun zamandır süregelen ticari ilişkilerin, iki ülke arasındaki ortaklığın en güçlü yönlerinden biri olduğunu ifade etti.

Flake, "Ticaret ve yatırım bağlarımız daha da güçlenerek ABD ile Türkiye'nin müşterek refah ve gelişimine yönelik çabaların devamını sağlıyor." dedi.

- KAZANANLAR AÇIKLANDI

I AmChamPion 2022 kapsamında 9 kategoride toplam 11 başlıkta ödül verildi. Türk şirketlerinin ödüllendirildiği kategorilerde Yılın Türk Şirketi Ödülünü Coca Cola İçecek A.Ş, Yılın Girişimcisi Ödülünü RS Research ve E-İhracat Ödülü RubiBrands aldı.

Amerikan şirketlerinin ödüllendirildiği kategorilerde Yatırım Ödülleri kapsamında Türkiye'de ABD Yatırımı: DowAksa, Etki Yatırımı: PepsiCO – Lay's'nin oldu.

Bölgesel Merkez Ödülü Ford Otosan'ın olurken, Sürdürülebilirlik Ödülleri, İklim Eylemi: Coca-Cola Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma: Honeywell & TÜPRAŞ'ın oldu.

Çeşitlilik & Kapsayıcılık Ödülü kapsamında Procter & Gamble ödül alırken, İnovasyon Ödülü'ne Borusan CAT, Eğitime Katkı Ödülü'ne ise Mondelez International Türkiye layık görüldü.