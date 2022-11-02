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Ekonomi

Krizi yine Türkiye çözdü! ABD'den açıklama geldi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmede, Türkiye'nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkür etti.

İHA2 Kasım 2022 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
Krizi yine Türkiye çözdü! ABD'den açıklama geldi
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Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, tahıl koridoru başta olmak üzere Ukrayna konusundaki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşına tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için Türkiye'nin yaptığı girişimler hakkında bilgi verdi. Blinken ise Türkiye'nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Ayrıca görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri ve F-16 filosunun modernizasyonu konusu da gündeme geldi. Bakan Çavuşoğlu, sıfır atık konusunda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunduğu karar tasarısı hakkında da Blinken'a bilgi verdi.

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