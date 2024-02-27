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Ekonomi

ABD'den yola çıkan 2 LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

ABD'den yola çıkan iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

AA27 Şubat 2024 Salı 09:46 - Güncelleme:
ABD'den yola çıkan 2 LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan 10 Şubat'ta ayrılan Methane Patricia Camila adlı LNG gemisi dün saat 08.20'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 170 bin metreküp kapasiteye sahip Panama bayraklı gemi, 2010'da inşa edilmişti.

Lake Charles Limanı'ndan 11 Şubat'ta ayrılan SK Resolute adlı LNG gemisi de bugün saat 07.39'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne ulaştı. Toplam 180 bin metreküp kapasiteye sahip Panama bayraklı gemi, 2018'de inşa edilmişti.

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