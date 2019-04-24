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AB'de bütçe açığının GSYH'ye oranı arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2018'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yükselerek yüzde 0,9 oldu.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2018 yılı dördüncü çeyrek bütçe açığı verilerini yayınladı.

Buna göre, 28 üyeli AB'de yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, dördüncü çeyrekte yüzde 0,9'a çıktı.

Avro Bölgesi'nde ise bütçe açığının GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 0,5'ten yüzde 1'e yükseldi.

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