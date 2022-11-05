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Ekonomi

AB'de çatlak! Bir ülke Rusya'ya yaptırımları geri çekti

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Moskova, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına maruz kalırken, birlikte depreme neden olacak bir açıklama geldi. Hollanda, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları geri çekme kararı aldığını duyurdu.

5 Kasım 2022 Cumartesi 08:51 - Güncelleme:
AB'de çatlak! Bir ülke Rusya'ya yaptırımları geri çekti
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Rusya - Ukrayna Savaşı'ndan sonra 27 Avrupa Birliği ülkesi dahil birçok dünya ülkesi Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım ve ambargo kararı almıştı.

Rusya bu yaptırımlara karşılık olarak doğal gaz vanasını kapattı. Avrupa genelinde doğal gaz ve elektrik fiyatları yüzde 500'den fazla zamlandı.

Kış öncesi AB ülkesi Hollanda'dan kritik bir karar geldi ve yaptırımlardan çekildiği belirtildi.

HOLLANDA YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Avrupa'da ekonomik durgunluk yaşanırken, Hollanda'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlardan çekildiği aktarıldı.

Hollanda devletinin Rusya'ya uygulanan 91 yaptırımdan çekildiği belirtiliyor.

Rus bayraklı 34 gemiye uygulanan yaptırım kaldırıldı ve Hollanda limanlarına yanaşmalarına izin verildi.

Dondurulan 13 Rus malvarlığı geri iade edildi.

25 Hollanda şirketine, Rus gaz devi Gazprom'dan doğal gaz ve enerji anlaşması yapması için izin verildi.

Toplam 150 Rus vatandaşına, şirketine, belediyesine, kurumuna ve eğitim kuruluşuna uygulanan yaptırımlar kaldırıldı.

Toplam 13 sivil toplum kuruluşu üzerindeki yaptırımlar kaldırılarak, "Rusya ve AB arasında diyalog kurulmasına yardımcı olma" amacıyla yasal izinler verildi.

Bir Hollanda şirketine, Rus şirketlerinden ve devletinden ödeme alabilmesi için izin verildi, söz konusu yaptırımlar kaldırıldı.

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