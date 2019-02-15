İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,268
  • 5,9432
  • 222.837
  • 101.652
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

AB'de otomobil satışları ocakta düştü

AB otomobil pazarında toplam satışlar, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6'lık düşüş gösterdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, ocak ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 4,6 daralarak 1 milyon 195 bin 665 adet seviyesine geriledi.
 
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın ocak ayı yeni otomobil tescil verilerini yayımladı.
 
Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 gerileyerek 1 milyon 195 bin 665 oldu.
 
Böylece, AB’de otomobil satışları eylül ayından ocak ayına kadar olan 5 ayda düşüş gösterdi.
 
AB üyesi 28 ülke arasında ocak ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 265 bin 702, İtalya'da 164 bin 864, , İngiltere'de 161 bin 13, Fransa'da 155 bin 79 ve İspanya'da 93 bin 546 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.
 
Üreticilere göre, yılın ilk ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 288 bin 266 ile VW Grubu gerçekleştirdi. VW Grubu otomobillerinin satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 düşüş kaydetti.
 
AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 204 bin 199 otomobil sattı. Renault Grubu 115 bin 794 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

Azez´de PKK/YPG karşıtı gösteri düzenlendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dev hamle: Milli projelerin çalınma riski ortadan kaldırıldı

Dev hamle: Milli projelerin çalınma riski ortadan kaldırıldı

Sosyal medyada duyurdu: CHP’deki kısır siyasetten bıktım

Sosyal medyada duyurdu: CHP’deki kısır siyasetten bıktım

Kaşıkçı cinayetiyle gündeme gelmişti: Büyükelçi olarak atandı

Kaşıkçı cinayetiyle gündeme gelmişti: Büyükelçi olarak atandı

"CHP ve İP'ye kazandıracağız demeye dili varmıyor"

'CHP ve İP'ye kazandıracağız demeye dili varmıyor'

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'ye para yağdırdılar

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'ye para yağdırdılar

'Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar'

'Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar'

İran'da tepkiler sürüyor: Saygınlıktan yoksun

İran'da tepkiler sürüyor: Saygınlıktan yoksun

Polisler bir taksiyi durdurdular! İçinden cephanelik çıktı

Polisler bir taksiyi durdurdular! İçinden cephanelik çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Denizli'de çölde domates yetiştirilebilecek gübre üretildi

Denizli'de çölde domates yetiştirilebilecek gübre üretildi

İsrail'in ABD’nin 6. Filo’suna üslük yapan Hayfa limanını Çin'in kontrolüne vermesi ABD'yi huzursuz

İsrail'in ABD’nin 6. Filo’suna üslük yapan Hayfa limanını Çin'in kontrolüne vermesi ABD'yi huzursuz

Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler

Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA