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AB'den bir ilk: 5 ülkenin finansal erişim haklarını kaldırdı

Avrupa Birliği (AB), kredi derecelendirme kuruluşlarını yeterince denetlemedikleri gerekçesiyle 5 ülkenin finansal piyasalardaki erişim haklarını kaldırdı.

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AB Komisyonu, üçüncü ülkelerin birlik finansal hizmetlerine erişimlerini sağlayan "denkliklerinin" yeniden değerlendirildiğini açıkladı.

Açıklamada, kredi değerlendirme kuruluşlarını AB standartlarında denetlemedikleri gerekçesiyle Avusturalya, Kanada, Arjantin, Brezilya ve Singapur'un birlik finansal piyasalarına erişim haklarının yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

AB denkliğinin birlik dışındaki ülkelerde finansal hizmetler sunan şirket veya kurumlara aynı düzenlemeleri ve denetimleri uyguladıkları sürece Avrupa'da işlem yapma hakkı tanıdığı anımsatılan açıklamada, ABD, Japonya, Meksika ve Hong Kong'un ise mevcut denkliğinin uzatıldığı belirtildi.

AB'nin ilk defa uyguladığı denklik iptali kararı; Brexit hazırlığında olan İngiltere'nin ayrılık sonrasında AB piyasalarına erişimi için birlik kurallarına uyması gerektiği uyarısı olarak da algılandı.

Saraçhane´de gerginlik

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