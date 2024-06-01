ABD'li bankacılık devi JPMorgan, Dolar/TL yıl sonu beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Banka, Dolar/Türk Lirası paritesi için yıl sonu beklentisini 36'dan 35,5'e revize etti.

Analizde enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 25'e düşeceğinden emin olunduğu belirtildi.

Banka ayrıca Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) için yatırım tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti.

DÖVİZ HESAPLARINDAN TL'YE DÖNÜŞ HIZLANDI

Merkez Bankası verilerine göre Temmuz 2023'te 97 milyar dolarla zirveyi gören dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat stoku nisan ayı itibarıyla 72.8 milyar dolara kadar indi. Döviz mevduat hesapları 1 haftada 1.4 milyar dolar erirken TL kur korumalı mevduat ise nisan ayı itibarıyla bu hesapların yenilenemeyeceğine ilişkin düzenlemelerin etkisiyle 65.1 milyar TL'ye kadar çekildi. Bu rakam 2023 Ağustos ayında 1.06 trilyon TL ile zirveye çıkmıştı.