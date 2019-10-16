ABD’li John Deere’den ayıp üstüne ayıp... Batmanlı çifçinin biçerdöver zaferi
Üretici Eşref Tarhan’ın ABD’li John Deere’den aldığı biçerdöverler sorunlu çıktı. Yargıtay, firmanın ürettiği biçerdöverleri ‘ayıplı’ bulan ve kullanıcıların zararının tazminini isteyen yerel mahkeme kararını onadı. Ancak John Deere firması Türkiye’ye sattığı 100 adet ayıplı biçerdöveri geri almadı.
- STAR ANKARA
ABD’nin önemli makine üretim firmalarından olan John Deere’nin, Türkiye’ye de 100 adet sattığı ‘1454 CWS’ model biçerdöverler ‘sorunlu’ çıktı. Firmanın Türkiye’ye ‘ayıplı’ mal sattığı yargı kararıyla tescillendi. 2005 model John Deere 1454 CWS model biçerdöverlerin aynı zaman periyotlarında aynı hasarlara yol açtığına hükmeden yerel mahkeme kararı, Yargıtay tarafından da onandı. Dava konusu olay özetle şöyle gelişti: Eşref Tarhan, 2005 yılında 120’şer bin Euro vererek 3 adet John Deere marka biçerdöver satın aldı. Ancak aldığı biçerdöverlerin aynı parçaları arıza vermeye başladı. 1 yıl içinde yaklaşık olarak etkin bir şekilde 45 gün süren biçme döneminde, bu arızalar hem iş hem de kar kaybına sebebiyet verince, Tarhan 3 yıllık garantileri olan biçerdöverleri iade etmek istedi. Ancak üretici firma hasarın kullanıcı hatasından kaynaklandığını ve zamanında da dava açılmadığını öne sürerek ayıplı malları almak istemedi. Konu yargıya taşındı.
AYNI ARIZAYI VERDİ
İstanbul 39.Asliye Ticaret Mahkemesi, farklı zamanlarda İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden ortak bilirkişi raporları istedi. Genel raporlarda, 2005 model John Deere 1454 CWS model 3 biçerdöver’de de aynı tip arızaların tekrarlayan periyotlarla meydana geldiği belirtilerek, “Jantların kesilmesi, dizel motorların bu motorlar için çok kısa sayılabilecek bir sürede rektifiye olması, boğaz yan cidarlarının yeterli rijitlikte olmaması nedeniyle haftada 1-2 defa boğaz milinin kesilmesi, motor ön kovanındaki hasarlar’a dikkat çekildi.
RAPORLAR iNCELENDi
Hasarlar için “Bu arızaların bakım ve kullanım ile birebir ilişkilendirmek, mühendislik öngörüsünün sınırlarını zorlamak anlamına gelir” denildi. Mahkeme kararında, bilirkişi raporlarına atıf yapılarak “Biçerdöverlerdeki arızaların raporlarda belirlendiği üzere üretimden kaynaklı ayıplar” olduğu hükmüne varıldı. Mahkeme, üretici firmanın ayıplı malların iadesi koşuluyla ödenen satış bedelini davacıya ödemesine hükmetti.
ÖNCE BORCUNU ÖDEYECEK DAHA SONRA GERi ALACAK!
Eşref Tarhan konuyla ilgili Star’a yaptığı açıklamada, “Firma, aynı tarihte aynı model makinelerden Türkiye’ye 100 adet satmış. Bu seri üretimin hepsi ayıplı. Türkiye için büyük bir kayıptır bu. Amerika, havayı kirlettiği için Volkswagen firmasına 5 milyar dolar ceza kesti” dedi. Tarhan, 5 yıl taksitle aldığı biçerdöverleri ancak borçlarını ödedikten sonra iade edebileceğini, taksitleri bittikten sonra ödediği paraları geri alabileceğini kaydetti. Tarhan, “1 yıl borcumuz kaldı, ödemelerde zorlanıyoruz, icraya düştük” dedi. Tarhan, biçerdöver kullanıcılarının önemli kısmının haklarının farkında olmadığı için dava açma yoluna gitmediğini de savundu.
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