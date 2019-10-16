ABD’nin önemli makine üretim firmalarından olan John Deere’nin, Türkiye’ye de 100 adet sattığı ‘1454 CWS’ model biçerdöverler ‘sorunlu’ çıktı. Firmanın Türkiye’ye ‘ayıplı’ mal sattığı yargı kararıyla tescillendi. 2005 model John Deere 1454 CWS model biçerdöverlerin aynı zaman periyotlarında aynı hasarlara yol açtığına hükmeden yerel mahkeme kararı, Yargıtay tarafından da onandı. Dava konusu olay özetle şöyle gelişti: Eşref Tarhan, 2005 yılında 120’şer bin Euro vererek 3 adet John Deere marka biçerdöver satın aldı. Ancak aldığı biçerdöverlerin aynı parçaları arıza vermeye başladı. 1 yıl içinde yaklaşık olarak etkin bir şekilde 45 gün süren biçme döneminde, bu arızalar hem iş hem de kar kaybına sebebiyet verince, Tarhan 3 yıllık garantileri olan biçerdöverleri iade etmek istedi. Ancak üretici firma hasarın kullanıcı hatasından kaynaklandığını ve zamanında da dava açılmadığını öne sürerek ayıplı malları almak istemedi. Konu yargıya taşındı.

AYNI ARIZAYI VERDİ

İstanbul 39.Asliye Ticaret Mahkemesi, farklı zamanlarda İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden ortak bilirkişi raporları istedi. Genel raporlarda, 2005 model John Deere 1454 CWS model 3 biçerdöver’de de aynı tip arızaların tekrarlayan periyotlarla meydana geldiği belirtilerek, “Jantların kesilmesi, dizel motorların bu motorlar için çok kısa sayılabilecek bir sürede rektifiye olması, boğaz yan cidarlarının yeterli rijitlikte olmaması nedeniyle haftada 1-2 defa boğaz milinin kesilmesi, motor ön kovanındaki hasarlar’a dikkat çekildi.

RAPORLAR iNCELENDi

Hasarlar için “Bu arızaların bakım ve kullanım ile birebir ilişkilendirmek, mühendislik öngörüsünün sınırlarını zorlamak anlamına gelir” denildi. Mahkeme kararında, bilirkişi raporlarına atıf yapılarak “Biçerdöverlerdeki arızaların raporlarda belirlendiği üzere üretimden kaynaklı ayıplar” olduğu hükmüne varıldı. Mahkeme, üretici firmanın ayıplı malların iadesi koşuluyla ödenen satış bedelini davacıya ödemesine hükmetti.