ABD’li Ross’tan Türkiye’ye 100 milyar dolarlık ziyaret

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye’ye gelerek bu hedef ile ilgili çeşitli temaslarda bulunacak. Bakan Ross’un ziyareti, geçen yıl ağustostan sonra iki ülke arasında gerilen ekonomik ilişkilerin tekrar ivmelenmesi açısından kritik önem taşıyor.

HAVACILIK VE ENERJİ

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının görüşmelerin ana maddesi olması öngörülürken, ABD tarafının özellikle tarımsal ürünlerin ithalatı, farmakoloji alanındaki uygulamalar, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, veri korumaya ilişkin düzenlemeler ve 5G alanında atılması gereken adımlar nedeniyle Amerikan şirketlerinin yaşadıkları zorluklar gibi konuları gündeme getirmesi bekleniyor. ABD için Türkiye’de öne çıkan sektörlerin havacılık, enerji, sağlık ve tıbbi cihazlar, kimya ve finans olduğu belirtiliyor. Ayrıca Bakan Ross’un, Tercihli Ticaret Anlaşması da dahil olmak üzere bütün öneriler üzerinde duracağı düşünülüyor.

ÜRETİM AVANTAJI VAR

TAİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, yaptığı açıklamada, “ABD tarafı bu ziyarete çok önem veriyor. Özellikle Çin’e uygulanacak gümrük vergilerinden oluşacak ithalat potansiyelini Türkiye’den yapılacak ihracatın karşılaması son derece olası” dedi. Yalçındağ, Türkiye’nin hem nitelikli üretimiyle hem de düşük maliyet yapısıyla birçok sektörde Amerika’ya ihracatını artırabileceğini belirtti.

Stratejik ortaklık lafta kalmayacak