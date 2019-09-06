ABD’li Ross’tan Türkiye’ye 100 milyar dolarlık ziyaret
ABD ve Türkiye arasındaki ticarette yeni bir sayfa açılıyor. Hedef iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 0milyar dolara taşımak.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye’ye gelerek bu hedef ile ilgili çeşitli temaslarda bulunacak. Bakan Ross’un ziyareti, geçen yıl ağustostan sonra iki ülke arasında gerilen ekonomik ilişkilerin tekrar ivmelenmesi açısından kritik önem taşıyor.
HAVACILIK VE ENERJİ
İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının görüşmelerin ana maddesi olması öngörülürken, ABD tarafının özellikle tarımsal ürünlerin ithalatı, farmakoloji alanındaki uygulamalar, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, veri korumaya ilişkin düzenlemeler ve 5G alanında atılması gereken adımlar nedeniyle Amerikan şirketlerinin yaşadıkları zorluklar gibi konuları gündeme getirmesi bekleniyor. ABD için Türkiye’de öne çıkan sektörlerin havacılık, enerji, sağlık ve tıbbi cihazlar, kimya ve finans olduğu belirtiliyor. Ayrıca Bakan Ross’un, Tercihli Ticaret Anlaşması da dahil olmak üzere bütün öneriler üzerinde duracağı düşünülüyor.
ÜRETİM AVANTAJI VAR
TAİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, yaptığı açıklamada, “ABD tarafı bu ziyarete çok önem veriyor. Özellikle Çin’e uygulanacak gümrük vergilerinden oluşacak ithalat potansiyelini Türkiye’den yapılacak ihracatın karşılaması son derece olası” dedi. Yalçındağ, Türkiye’nin hem nitelikli üretimiyle hem de düşük maliyet yapısıyla birçok sektörde Amerika’ya ihracatını artırabileceğini belirtti.
Stratejik ortaklık lafta kalmayacak
Yalçındağ, Türkiye’deki ABD’li şirketlerin de ziyaretten dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Burada faaliyette olan bin 400 şirket var. Bunların 60 tanesinin bölgesel merkezleri burada. Dolayısıyla hepsi bu toplantıya çok önem veriyorlar. Ross’un Türkiye ziyaret çok anlamlı. Geçen nisan ayında ABD’deki 37. TAİK-ATC konferansının kapanış konuşmasında Trump’ın damadı ve Kıdemli Başdanışmanı Jared Kushner ‘Türkiye’de bizim keşfedemediğimiz çok büyük bir potansiyel var. Bu potansiyelle artık bizim tanışmamız lazım’ demişti. Ziyaretin esas amacı stratejik ortaklık lafının sadece lafta kalması değil, Türk-ABD ticaret hacmini yeni bir boyuta ulaştırmaktır.”
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