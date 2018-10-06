ABD’nin boşluğunu Avrupa ile kapattık

ABD başta olmak üzere dünya çapında artan korumacılık eğiliminden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen çelikte, Türk firmalarının doğru hedef pazar seçim stratejisi uygulaması ile 9 aylık ihracat 6 yılın ardından yeniden 11 milyar dolara dayandı. ABD ile Çin arasında bu yılın mart ayında çelik ve alüminyum sektörüne yönelik vergilerin artırılmasıyla fitili çekilen ‘ticaret savaşı’, yılın en önemli gündem maddesi olarak öne çıktı.Korumacılık eğiliminin artmasını tetikleyen bu süreçten en çok etkilenen sektörlerin başında çelik geldi. Türk çelik sektörü ise bu süreçte ABD’ye ihracat hacminin azalmasından kaynaklanan boşluğu, Avrupa ülkeleri ile kapattı. Türk çelik sektörünün ihracat hacminde gözle görülür bir artış yaşanırken, 9 aylık dış satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.4 artarak 10 milyar 972.8 milyon dolar oldu. Çelik sektörünün 9 aylık ihracatı, en son 2012 yılında 11 milyar doların üzerine çıkmıştı. Çelik sektörünün 9 aylık ihracat rakamlarına bakıldığında, miktar bazında en büyük düşüşün ABD’de yaşandığı görüldü. ABD’ye çelik ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 200 milyon dolarlık azalışla 732 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde çelik sektörünün dış satım hacmi İtalya’ya 444 milyon dolar, Belçika’ya 248 milyon dolar, İspanya’ya 248 milyon dolar arttı.

Hedef 15 milyar dolar ihracat

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Türk çelik sektörünün başarısının altında yatan en önemli faktörün, kaliteli ve standartlara uygun üretim, rekabetçi fiyatlar ve erken teslimatla gerçekleştirilen ihracat olduğunu söyledi. Aslan “2018 için yıl sonu ihracatımızın, geçen yıla oranla miktar bazında yüzde 6.7 artarak 19 milyon tona, değer bazında da yüzde 30 yükselerek 15 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz” diye konuştu. Aslan “Sektörümüz ihracatının yüksek olduğu bölgeler arasında yer alan Kuzey Amerika’da korumacılık önlemleri hakim. Orta Doğu’da ise devam eden siyasi karışıklık kadar, bölgede artan çelik üretimi de ihracatımızın düşmesine neden oluyor. İthalatlarında payımızın nispeten daha az olduğu Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Güney Amerika bölgelerine yönelerek bu pazarlarda ihracatımızı daha artırmak istiyoruz” diye konuştu.