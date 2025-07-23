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Ekonomi

ABD'nin gözü Türkiye-Irak anlaşmasında... Önemine işaret ettiler

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesinde Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılmasının önemine dikkati çekti.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
ABD'nin gözü Türkiye-Irak anlaşmasında... Önemine işaret ettiler
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ABD Dışişleri Bakanlığından, Rubio ve Sudani'nin telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Rubio, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılmasının önemine dikkati çektiği görüşmede, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) memurlarının maaşlarının tutarlı şekilde ödenmesi çağrısında bulundu.

Görüşmede Rubio, Irak'taki enerji altyapısına yönelik son saldırılarla ilgili Irak hükümetinin failleri sorumlu tutması ve gelecekteki saldırıları önlemesi gerektiğini vurguladı.

Irak'ta çoğu İran'a yakın Şii silahlı milis gruplarından oluşan Haşdi Şabi'nin Irak güvenlik güçlerine entegre edilmesini öngören yasa tasarısıyla ilgili endişelerini dile getiren Rubio, bu tür bir yasanın "İran etkisini ve Irak'ın egemenliğini baltalayan silahlı terörist grupları kurumsallaştıracağını" ifade etti.

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