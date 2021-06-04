Reuters 04 Haziran 2021 Cuma 15:46 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 15:46

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'da ücret mukabilinde koronavirüs aşısı olabilmeleri amacıyla gerekli zeminin hazırlanması için yetkililere talimat verdi.

Rusya dört farklı koronavirüs aşısının yurt içinde kullanımına onay vermişti. Bunlar arasında en sık kullanılan aşı olan Sputnik V, 21 gün arayla iki doz şeklinde yapılıyor.

St. Petersburg'daki yıllık ekonomi konferansında konuşan Putin ayrıca, Rus doğalgazını Almanya'ya ulaştıracak Kuzey Akım 2 projesinde ilk hattın inşasının tamamlandığını da açıkladı. Putin, Rusya'nın Avrupa'yla benzer projeler gerçekleştirmeye hazır olduğunun da altını çizdi.

- KUZEY AKIM 2 BORU HATTI PROJESİ

Kuzey Akım 2'nin merkezinde Almanya ve Rusya var. Bin 224 km uzunluğundaki boru hattı Baltık Denizi'nin kıyısında yer alan Rusya'nın Wyborg kentinden başlıyor ve Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Lubmin kentinde bitiyor. Ancak proje birçok Avrupa ülkesini ilgilendiriyor. Rus doğalgazı sadece Almanya'nın değil, diğer Avrupa ülkelerinin de kullanımına sunulacak.

Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirilmişti.