Çin ile ABD arasında ticaret savaşı süredursun dün Çin merkez bankasından bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Çin'in altın rezervlerinin sekiz ay boyunca artırıldığı belirtildi.

Çin Halk Bankası'nın verilerine göre, Çin şu anda elinde 62.26 milyon ons, yaklaşık 1.945 ton altın tutuyor. Tutar şu anki fiyatla yaklaşık 93.4 milyar dolar değerinde. Çin son sekiz ay içinde rezervlerine yaklaşık 94 ton altın ekledi. Çin merkez bankası Aralık 2018'den beri aylık bazda altın rezervlerini artırıyor.

Dün yayınlanan verilere göre, Çin'in döviz rezervleri Temmuz ayı sonunda 3,1 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bir başka deyişle Çin temmuz ayında yaklaşık 10 ton altın aldı ve alımlar art arda artarak sekizinci ayına ulaştı.

Öte yandan Çin'in bu denli büyük altın alımı, ABD ile arasında uzun süredir devam eden ticaret savaşının bir başka göstergesi.

KRİZLERE KARŞI GÜVENLİ LİMAN: ALTIN

Verim kazanmamasına rağmen, altın düşük faiz oranları altında iyi bir eğilim gösterir. Çünkü altın, faiz oranlarındaki dalgalanmalarla yükselen ve düşen fiat para birimleri karşısında değerini korur. Altın, merkez bankalarının ekonomilerine daha fazla para enjekte etmek için yaptıkları varlık alım programlarının getirdiği enflasyona karşı bir korunaktır.

Değerli metal, çarşamba günü saat 12: 00'den itibaren ons başına 1.500 dolardan işlem gördü. Altın, küresel ekonomilerin yavaşlaması ve merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmesiyle son altı yılın en yüksek seviyesinde işlem görüyor.

ABD DOLARINA KARŞI ALTIN HAMLESİ

Sekiz aydan beri Çin'in periyodik olarak altın alımı yapması ticaret savaşındaki başarısızlıktan korunmak için izlenen bir yöntem olarak değerlendirildi. Öyle ki Çin, dolar karşısında kendi para birimi olan yuanın 2008'den beri ilk defa 7 seviyesinin üzerinde değer kaybetmesine izin vermesi ABD'ye karşı yapılan bir hamleydi. Nitekim Donald Trump, "para manipülasyonu" hamlesini kabul etti ve ABD ekonomisini canlandırma çabasıyla Fed'i faiz oranlarını düşürmeye çağırdı. ABD Hazine Bakanlığı, Trump’ın tweet'inden kısa bir süre sonra Çin’i döviz manipülatörü ilan etti.

Çin ile ABD arasında Şangay’da yürütülen müzekaralerde tarafların anlaşmaması üzerine Trump, Eylül ayı itibariyle geçerli olmak üzere 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ek vergi koyduklarını açıkladı. Trump'ın bu ilave vergi açıklaması, zaten yüzde 25 gümrük vergisi konmuş 250 milyar dolarlık ürünü kapsamıyor.

ABD'nin bu hamlesine karşılık Çin, Çinli firmaların ABD'den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.