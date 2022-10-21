ABD'ye özel strateji! ''Türkiye'nin konumunu güçlendirecek''

MÜSİAD açıklamasına göre, MÜSİAD tarafından Türkiye-ABD ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yeni iş fırsatlarının oluşturulması amacıyla düzenlenen ABD İş Seyahati programı, New Jersey ve New York temaslarının ardından Washington DC'de gerçekleştirilen ziyaretlerle sürdü.

Asmalı, IBF Başkanı Erol Yarar ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde MÜSİAD heyeti, ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Select USA yönetimi ile bir araya geldi.

Select USA yönetimiyle yapılan görüşmede, 2-5 Kasım'da TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek MÜSİAD EXPO 2022, 1-4 Mayıs'ta Maryland Gaylor National Resort ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 2023 Yatırım Zirvesi ve ikili iş birliği alanları ele alındı.

Daha sonra ABD Ticaret Odası Türkiye İş Konseyi yönetimi ile bir araya gelen MÜSİAD heyeti, iki ülke ticari ilişkileri ve bölgesel ticaret fırsatlarına ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Heyet, Dünya Bankası yönetimi ile de bir araya gelerek, MÜSİAD çalışmaları ve küresel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

- "İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARİ ETKİLEŞİM GENİŞLEYEREK DEVAM EDİYOR"

Açıklamada ABD programına ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Asmalı, Türkiye-ABD ticaret hacminin geçilen dönemde tarihin en yüksek seviyesine ulaştığına dikkati çekti.

MÜSİAD'ın düzenlediği ABD İş Seyahati kapsamında gerçekleştirilen temaslarda ortaya konan olumlu tablonun kısa süre içerisinde sahaya yansıyacağını belirten Asmalı, şunları kaydetti:

"2021 yılında Türkiye'nin ABD'ye ihracatı yüzde 44,5 artarak 14,7 milyar dolarlık rekor düzeye ulaştı. Aynı dönemde Türkiye'nin ABD'den ithalatının 13,2 milyar dolara çıkmasıyla ikili ticaret hacmi tarihin en yüksek seviyesi olan 27,9 milyar dolara yükseldiği görüldü. İki ülke arasındaki söz konusu ticari etkileşim 2022'de de genişleyerek devam ediyor. Yılın ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin ABD'ye ihracatı yüzde 24,9 oranında artış kaydederek 11,4 milyar dolar olurken, aynı dönemde Türkiye'nin ABD'den ithalatı yüzde 28,0 oranında artarak 10,3 milyar dolara yükseldi.



Oldukça ciddi bir ticari alışverişten söz ediyoruz. Aynı zamanda yılın 8 aylık kısmı geride kalmasına rağmen, ikili ticaret hacmi 21,7 milyar doları aşması olumlu tabloyu teyit eder nitelikte. Ticari iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ile her iki ülkenin müşterek gayesi olan 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefinin çok sürmeden gerçekleşeceğine inanıyoruz."

- "DOĞU YAKASI STRATEJİSİ, TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK KONUMUNU GÜÇLENDİRECEK"

Asmalı, Türkiye'nin lojistik ve stratejik önemine işaret ederek, MÜSİAD'ın Doğu Yakası Stratejisi'ne ilişkin detaylar paylaştı.

G20 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Asmalı, Meksika ve Arjantin'de kurulacak yapılanmalar ile bu hedefe ulaşacaklarını belirtti.



Asmalı şunlara vurgu yaptı:

"Ülkemiz stratejik konumu ile bölgesel ve küresel bir üretim merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son 20 yılda ortaya konan mega projeler ve yeniden şekillenen ulaşım ağları ise Türkiye'ye ek lojistik avantajlar sunuyor. MÜSİAD olarak, Amerika bölgesi özelinde bir Doğu Yakası Stratejimiz var. Bu çerçevede lojistik açıdan ülkemiz Amerika'nın doğu bölgesine birçok ülkeden daha yakın. Bu avantajı iyi kullanmamız halinde ABD ve bölge pazarında etkimizi artırabiliriz.



Eylül 2021'de görevi devraldığımızda ortaya koyduğumuz G20 ülkelerindeki teşkilatlanmamızı tamamlama hedefi de bu açıdan büyük önem arz ediyor. Yakın zamanda Meksika'daki teşkilatımızı faaliyete geçirecek, Arjantin'deki çalışmalarımız ile bu hedefimizi tamamlayacağız. Ziyaretlerimizde ülkemize yatırım yapmak isteyen iş insanlarına Türkiye'yi en iyi şekilde anlatmak için gayret ediyoruz.



81 ilimizin 81'i de ayrı güzelliklere, ayrı yatırım fırsatlarına sahip. Anadolu Ekonomi Diplomasisi ile ülkemizdeki yabancı misyonlara şehirlerimizi ve yatırım alanlarını aktarmayı sürdürecek, hem içeride hem de dışarıda bu çalışmalarımızı güçlendireceğiz."

- MÜSİAD HEYETİNDEN WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ, NAM VE IIF'E ZİYARET

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Washington temasları kapsamında Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ı da ziyaret ederek MÜSİAD çalışmaları ve bölgedeki ticaret yaşamına yönelik fikir alışverişinde bulundu.

ABD İş Seyahati programının son gününde ise üyelerinin Fortune 100'ün yüzde 80'ini oluşturduğu, aynı zamanda 14 bin üyesiyle 12,8 milyon kişiyi temsil eden ABD Ulusal Üreticiler Birliği'nin (NAM) Başkan Vekili Ken Monahan ile bir araya gelen Asmalı, iş birliği alanları, MÜSİAD ve NAM iş birliği alanlarına yönelik fikir alışverişi gerçekleştirdi.

Washington temaslarını 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 400 üyesi bulunan finans endüstrisinin küresel birliği Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ziyareti ile tamamlayan heyet, Şef Ekonomist Robin Brooks ile bir araya geldi.