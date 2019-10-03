AB'ye rağmen 'Türkiye' dedi
Avrupa Birliği’nin yoğun engelleme girişimleri ve Suudi Arabistan ile Bulgaristan’ın cazip tekliflerine rağmen Alman otomotiv devi Volkswagen 8 milyarlık yeni üretim merkezi için Türkiye’yi seçti
Alman devi Volkswagen, önündeki tüm virajları aşarak Türkiye’de yatırıma geldi. Yatırım için ilk adamını 1 milyara yakın sermayeye sahip şirket kurarak atan Volkswagen 1.3 milyar Euro’luk fabrikayı Manisa’da kuracak. Dev yatırımı çekmek için önce Bulgaristan’la yarışan, ardından Suudi Arabistan ve AB ülkelerinin engelleriyle karşılaşan Türkiye sonunda Volkswagen’in tercih ettiği ülke oldu.
KİM NE ENGEL ÇIKARDI
Volkswagen’in yatırım planında iki ülke ön plana çıkmıştı. Türkiye ve Bulgaristan arasında rekabet devam ederken Volkswagen’in yatarım planın duyduktan sonra Suudi Arabistan da devreye girmişti. Suudi Arabistan, Volkswagen’e, en az 10 yıl süreyle ülkesinde üretilecek her bir araç için 1.000 dolara kadar destek sunmayı önerdi. Bununla birlikte her yıl hükümet için 5 haneli rakamlarda araç alımı yapma garantisi de sunan Riyad, bina, arazi, altyapı, eğitim gibi konularda da destekler sağlamayı vaad etti. Ancak bu öneri, Volkswagen’de karşılık bulmadı. Suudiler’den sonra Volkswagen yatırımıma bu kez Avrupa Birliği’nde (AB) engel çıktı. Volkswagen’in Türkiye’ye sıcak baktığı haberleri üzerine Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) bir grup milletvekili, Avrupa Komisyonu’na başvurarak Volkswagen’in Türkiye’de fabrika kurma planlarına karşı çıkma çağrısında bulundu. Başvurunun gerekçesinde ‘Türkiye’nin Volkswagen’e 40 bin araçlık garanti ve 400 milyon Euro teşvik verdiği’ ve bunun da AB kurallarına aykırı olduğu iddia edildi. Karşı çıkan isimler arasında Avrupa Parlamentosu milletvekili Bulgar Angel Cambazki olması da dikkat çekti. Cambazki, çağrısını yaparken Türkiye’yi ‘insan haklarını ihlal eden, gazetecileri tutuklayan’ ülke olarak tanımlaması dikkat çekti.
MANİSA’YA KURULUYOR
Başvuruya imza atan isimlerden Alman Yeşiller Partisi’nden Reinhard Bütikofer de ‘Türkiye’de medya özgürlüğü ve yasanın üstünlüğü gibi demokratik değerlerin olmadığı için inşaatın yapılamayacağı’ şeklinde tamamen farklı gerekçeler sundu. Ancak tüm entrikalara rağmen Volkswagen Manisa’da 943.5 milyon lira sermayeli şirket kurdu. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre şirketin adı Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. Böylece Volkswagen Türkiye tercihini resmileştirdi.
'YARIŞI TÜRKİYE KAZANDI'
Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in Türkiye’de fabrika kuracağını resmen açıklamasının ardından, Türkiye’yle yarışmaya çalışan Bulgaristan üzüntüye kapıldı. Bulgar basını Volkswagen’in kararını “Yarışı Türkiye kazandı” başlığıyla duyurdu.
Fabrikada 3 model üretilecek
Volkswagen’in yatırımıyla birlikte Türkiye’ye otomotiv sektöründe 22 yıl sonra ilk kez yeni bir yatırım gelmiş olacak. Şirkete yakın kaynaklar birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesisin yaklaşık 1.4 milyar Euro’ya mal olacağını belirtiyor. Kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb ve Seat benzeri modellerden yılda 300 bin kadar üreteceğini belirtiliyor. Fabrika inşasının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması bekleniyor. Tesisin Manisa ve çevresinden 4 bin kişiye istihdam yaratacağı öngörülüyor.
Bu yatırım, uzak duran Almanlar’ı da Türkiye’ye çekecek
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca: Volkswagen gibi büyük bir kuruluşun Türkiye’de büyük bir yatırım yapması, bir defalık bir alım değil yıllara uzanan bir yatırım yapması, özellikle Almanya’da bugüne kadar Türkiye’ye biraz çekinceli ve mesafeli bakan birçok başka firmayı da Türkiye’ye yönelmeye mecbur bırakacak. Küçük ve orta ölçekli firmalardan çok ciddi miktarda Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen firmalar vardı. Bunlar Alman medyasından etkilenerek ve Alman siyasetçilerden etkilenerek biraz uzak duruyorlardı. Bu şimdi Volkswagen’in yatırımı ve yeni dalgayla rüzgarla birlikte bence değişecektir. Alman firmalarının da Türkiye’ye yönelik özellikle otomotiv tarafında domino etkisiyle hareket başlatarak yer arayıp yatırım yapmaya başlayacaklardır.
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Volkswagen (VW) markasının yatırım için ülkemizi seçmesi ülkemize olan güvenin de açık bir göstergesidir. Aynı zamanda Volkswagen, iç pazarımıza olan güvenini de ortaya koymaktadır. En son ülkemize otomotiv markaları yatırımının 22 yıl önce yapıldığını düşünürsek bu haberin ne denli önemli olduğunu daha net kavrayabiliriz. Bu yatırım kararının ülkemize, milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyor, gerçekleşmesinde dahili bulunan yöneticilerimize de teşekkür etmek istiyorum.
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