AB'ye rağmen 'Türkiye' dedi

Alman devi Volkswagen, önündeki tüm virajları aşarak Türkiye’de yatırıma geldi. Yatırım için ilk adamını 1 milyara yakın sermayeye sahip şirket kurarak atan Volkswagen 1.3 milyar Euro’luk fabrikayı Manisa’da kuracak. Dev yatırımı çekmek için önce Bulgaristan’la yarışan, ardından Suudi Arabistan ve AB ülkelerinin engelleriyle karşılaşan Türkiye sonunda Volkswagen’in tercih ettiği ülke oldu.

KİM NE ENGEL ÇIKARDI

Volkswagen’in yatırım planında iki ülke ön plana çıkmıştı. Türkiye ve Bulgaristan arasında rekabet devam ederken Volkswagen’in yatarım planın duyduktan sonra Suudi Arabistan da devreye girmişti. Suudi Arabistan, Volkswagen’e, en az 10 yıl süreyle ülkesinde üretilecek her bir araç için 1.000 dolara kadar destek sunmayı önerdi. Bununla birlikte her yıl hükümet için 5 haneli rakamlarda araç alımı yapma garantisi de sunan Riyad, bina, arazi, altyapı, eğitim gibi konularda da destekler sağlamayı vaad etti. Ancak bu öneri, Volkswagen’de karşılık bulmadı. Suudiler’den sonra Volkswagen yatırımıma bu kez Avrupa Birliği’nde (AB) engel çıktı. Volkswagen’in Türkiye’ye sıcak baktığı haberleri üzerine Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) bir grup milletvekili, Avrupa Komisyonu’na başvurarak Volkswagen’in Türkiye’de fabrika kurma planlarına karşı çıkma çağrısında bulundu. Başvurunun gerekçesinde ‘Türkiye’nin Volkswagen’e 40 bin araçlık garanti ve 400 milyon Euro teşvik verdiği’ ve bunun da AB kurallarına aykırı olduğu iddia edildi. Karşı çıkan isimler arasında Avrupa Parlamentosu milletvekili Bulgar Angel Cambazki olması da dikkat çekti. Cambazki, çağrısını yaparken Türkiye’yi ‘insan haklarını ihlal eden, gazetecileri tutuklayan’ ülke olarak tanımlaması dikkat çekti.

MANİSA’YA KURULUYOR

Başvuruya imza atan isimlerden Alman Yeşiller Partisi’nden Reinhard Bütikofer de ‘Türkiye’de medya özgürlüğü ve yasanın üstünlüğü gibi demokratik değerlerin olmadığı için inşaatın yapılamayacağı’ şeklinde tamamen farklı gerekçeler sundu. Ancak tüm entrikalara rağmen Volkswagen Manisa’da 943.5 milyon lira sermayeli şirket kurdu. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre şirketin adı Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. Böylece Volkswagen Türkiye tercihini resmileştirdi.