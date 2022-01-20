Açık açık yaptırımla tehdit ettiler! Kuzey Akım 2 dahil her şey masada

star.com.tr 20 Ocak 2022 Perşembe 17:33 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 17:50

Almanya, Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'dan gelen Kuzey Akım 2 boru hattını durdurabileceğinin sinyalini verdi. Batılı ülkeler, savaş korkularını körükleyen Rus askeri yığınağı konusunda Kiev'in arkasında duracaklarını açıkladılar.

Geçen hafta Rusya ile görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından diplomasiyi hızlandıran ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman, İngiliz ve Fransız yetkililerle "Rus'un Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını caydırmak için ortak çabaları" görüşmek üzere Çarşamba günü Kiev'i ziyaret etti.

Çatışma korkuları yükselirken, İngiltere bu hafta Ukrayna'ya tanksavar silahları sağlamaya başladığını duyurdu. Kanada Dışişleri bakanı Ukrayna'yı ziyaret etti ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock gerilimi azaltmak için Moskova ve Kiev'le görüştü.

TARİHİ ENERJİ PROJESİ KUZEY AKIM 2 İLE TEHDİT ETTİLER

Baerbock, Moskova'nın komşusuna saldırması durumunda zarar göreceği konusunda uyardı. Şansölye Olaf Scholz ise, olası bir işgal durumunda Berlin'in yanıtının Almanya'ya gaz getirecek Nord Stream 2 boru hattını durdurmayı kapsayabileceği sinyalini verdi.

Scholz, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmenin arından, boru hattı ile ilgili bir soruya, "Ödenecek yüksek bir bedel olacağı ve Ukrayna'ya bir askeri müdahale olması durumunda her şeyin tartışılması gerekeceği açık." dedi.

Scholz, daha önce Almanya'nın bir Rus saldırısı durumunda yaptırımlara açık olduğunu ve her şeyin masada olacağını söylemişti.

Son açıklamayla, yaptırımlar arasında inşa edilen, ancak açılması için henüz onay alamayan Nord Stream 2 de masada olduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Salı günü Baerbock ile görüştükten sonra, boru hattı gaz taşımaya başladığında, Avrupa'nın enerji güvenliğini artıracağını ve "bu projeyi siyasallaştırma girişimlerinin" ters etki yapacağını söyledi.

Ukrayna'ya saldırma planları olduğunu reddeden Rusya, NATO ittifakının Kiev'i asla kabul etmeyeceğine dair bir söz de dahil olmak üzere taleplerinin karşılanmamsı halinde, askeri harekat olabileceği sinyalini veriyor.

Rusya, on binlerce askerini, Ukrayna sınırlarına konuşlandırdı. Moskova'nın yakın müttefiki Belarus ile ortak askeri tatbikatı ve silah göndermesi, endişeleri arttırıyor.

Gerilimler Rus rublesinin ABD doları karşısında düşmesine neden oldu ve Rus hisse senetleri ciddi seviyede düştü.