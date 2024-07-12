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Ekonomi

Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporu yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'En fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunu yayımladık.' dedi.

12 Temmuz 2024 Cuma 10:37 - Güncelleme:
Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporu yayımlandı
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Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"İşverenlerin ve iş arayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını analiz ederek etkin çözümler üretiyoruz.

En fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunu yayımladık.

1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.

Açık işleri inceleyerek kendilerine uygun işe başvurmak isteyen vatandaşlarımızı http://esube.iskur.gov.tr'ye bekliyoruz."

  • işçi talepleri
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  • 2024 istatistikleri

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