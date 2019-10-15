Acil çağrının altyapısı Turkcell’den

İçişleri Bakanlığı mühendislerince geliştirilen yerli yazılım ile 44 ilde hizmet veren 112 Yeni Nesil Acil Çağrı Merkezleri İngilizce, Arapça, Almanca ve Rusça olmak üzere dört yabancı dilde de hizmet veriyor. Ayrıca ‘Engelsiz 112’ ile işitme kaybı olan vatandaşlar görüntülü görüşme imkanı ile acil çağrı hizmeti alıyor.

BATI VE DOĞU İÇİN

Bununla birlikte otomobillere entegre çalışan acil çağrı sistemi acil çağrı altyapısı ile kaza anında 112’ye doğrudan çağrı iletilebiliyor. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik “2020 yılı sonu itibarıyla 81 ilimizin tamamında 112 Acil Çağrı Merkezlerimizi faaliyete geçirme hedefimiz kapsamında yapılan ihale sonucunda Turkcell’le İstanbul Acil Çağrı Merkezi Projesinde başlayan çalışmamızı, imzasını attığımız 25 il donanım sözleşmesi ile devam ettireceğiz” dedi.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata ise “Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerimiz’in de hizmeti almasını sağlayacağız” dedi.