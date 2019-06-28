Acil durumlar için mobil santral devrede

Acil durumlara anında müdahale edebilen 175 megavatlık 7 adet mobil elektrik üretim santrali devreye alındı. Santraller Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) envanterine katılımı nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katılımıyla tören düzenledi.

48 SAATTE ELEKTRİK

Törende konuşan Bakan Dönmez, devreye alınan 175 megavatlık 7 adet mobil elektrik üretim santralinin anlık ihtiyacın karşılanmasında en hızlı çözümü sunacağını belirterek, “Mobil santrallerin ilk etapta İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve İzmir’deki trafo merkezleri olmak üzere 7 noktada bağlantısını gerçekleştireceğiz” dedi. Bakan Fatih Dönmez, açılışını gerçekleştirdikleri her biri 25 MW gücünde toplam 175 MW’lık 7 mobil elektrik santrali ile kısa dönemli enerji arz güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım attıklarını vurguladı. Santrallerin anlık ihtiyacın karşılanmasında en hızlı çözümü sunacağını kaydeden Dönmez şöyle devam etti: “Neden en hızlı çözüm diyoruz? Çünkü bir elektrik santralinin yapımı ve işletmeye alınması yaklaşık 36 aydır. Ancak bu santraller 48 saat gibi kısa bir sürede montaj ve demontaj yapılabiliyor. Santrallerimizin taşınması da oldukça pratik. Lojistiği ve transferi de son derece kolay ve esnek. Böylece ihtiyaç olması halinde tek bir mobil santralle 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağız. Bu santralleri kolay bağlantı özelliği sayesinde bölgedeki uygun trafo merkezine intikal ettirerek enerji ihtiyacına en pratik cevabı vereceğiz.”

ARZ GÜVENLİĞİ SORUNU YOK

Bakan Fatih Dönmez, bugüne kadar yapılan yatırımlarla hayata geçirilen projelerin meyvesini vermeye başladığını ifade eden Dönmez, “Artık Türkiye’nin enerji arz güvenliği sorunu yoktur cümlesini gönül rahatlığıyla kurabiliriz. 2000’li yılların başında 30 bin MW olan kurulu gücümüz bugün 90 bin MW’ı sınırına yaklaştı. Yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarında büyük bir atılım gerçekleştirerek bu alanda rekorlar imza attık. Geçen yıl elektriğimizin yaklaşık yüzde 50’sini yerli kaynaklardan karşıladık” diye konuştu.