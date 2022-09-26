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Ekonomi

Açılışı gerçekleşti! Dünyada ilk: Geleceğin petrolünü üretecek

Fransız hidrojen üreticisi Lhyfe, açık deniz rüzgar türbinlerinden hidrojen üretimi için dünyanın ilk sisteminin açılışını yaptı. Sealhyfe projesi, denizde temiz enerji kaynağı üretmenin artık mümkün olduğunu kanıtlamayı amaçlıyor.

Star Gazetesi26 Eylül 2022 Pazartesi 15:47 - Güncelleme:
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Fransız yeşil hidrojen üreticisi Lhyfe, firmanın batı Fransa kıyılarında yeşil hidrojen üretimi için dünyanın ilk açık deniz pilot tesisini açtığını duyurdu.

Platform, ilk referans verilerinin toplanacağı ve ekipmanın test edileceği 18 aylık bir test aşamasına giriyor.

20 KİLOMETRE AÇIKTA ENTEGRE EDİLECEK

Üretim ünitesi, Geps Techno tarafından geliştirilen WAVEGEM dalga enerjisi platformuna kuruldu. Rıhtım kenarı test aşamasının sonunda, Sealhyfe platformu, SEM-REV açık deniz test sistemini Le Croisic'ten 20 kilometre açıkta entegre edecek.

GÜNDE 400 KG HİDROJEN ÜRETİLECEK

Yüzer rüzgar türbininden gelen elektrik pilot projeyi sağlayacak ve günde 400 kg'a kadar yenilenebilir hidrojen üretilecek.

Lhyfe'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su ve kurucusu Matthieu Guesné, şirketin tek bir amacının çocuklar için daha nefes alabilir bir gezegen bırakmak olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı,

"Bu nedenle, denizde ilk kez hidrojen üreterek, bugünden itibaren bunu yapmanın mümkün olduğunu kanıtlamak için bir kez daha büyük bir teknolojik zorluğu üstlenmek istedik. "

Star Gazetesi

  • hidrojen
  • rüzgar türbinleri
  • dünyanın ilk sistemi

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