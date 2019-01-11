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BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 artışla 91.503,26 puana çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 değer kazancıyla 91.503,26 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, 306,95 puan ve yüzde 0,34 artışla 91.503,26 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,11 ile iletişim oldu.

Dün, dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel 90.694,70 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alışlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 primle 91.196,31 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

Ticaret savaşları ve Suriye gelişmelerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 1,05 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 27,59 milyar dolar olarak gerçekleşti.

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

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