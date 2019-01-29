15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3542
  • 6,1289
  • 225.037
  • 101.306
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,07 artışla 101.358,82 puana çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 değer kazancıyla 101.358,82 puandan başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Açılışta BIST 100 endeksi, 69,07 puan ve yüzde 0,07 artışla 101.358,82 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,23 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile ticaret oldu.

Dün, 102.807,49 puanla yaklaşık 8 ayın zirvesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ve dünya borsalarındaki satıcılı seyrin etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 azalışla 101.289,75 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerin küresel piyasalardaki risk iştahını azaltığını kaydetti.

ABD Adalet Bakanlığının, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi ABD'li şirkete ait ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçlamasının, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği sonlandırdığını ifade eden analistler, konuya ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları ve tüketici güven endeksi ile İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilecek Brexit oylamasının yatırımcıların gündeminde olduğunu bildirdi.

İngiliz parlamentosunda Brexit'e ilişkin hiçbir çözüm seçeneği üzerinde salt çoğunluğun sağlanmasının beklenmediğini ifade eden analistler, muhalefet partilerinin öncelikli amaçlarının, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasını engellemek olduğunu söyledi.

Analistler yarınki ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin sürebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

CHP´li Gürsel Erol: HDP´yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Çok sayıda muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Çok sayıda muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Soyer’e, İP'liler tepki gösterdi

Soyer’e, İP'liler tepki gösterdi

iPhone'da büyük açık: Güncellemeyi bekleyin

iPhone'da büyük açık: Güncellemeyi bekleyin

FETÖ imamından kumpasçı müdüre: Gözaltına alınacaksın

FETÖ imamından kumpasçı müdüre: Gözaltına alınacaksın

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı

ABD'ye pahalıya patladı

ABD'ye pahalıya patladı

Müjde: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Müjde: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
 

POPÜLER HABERLER

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA