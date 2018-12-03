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Adımlarımız kararlılıkla sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kasım ayında döviz kuru ve faizlerde yaşanan olumlu gelişmeleri değerlendirerek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Ekonomik dengelemede iyi bir performans yakalandığına vurgu yapan Albayrak, “Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu. Güçlü dış ticaret rakamları ile dengelenmede iyi bir performansı yakaladık.  Gevşemeden, adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız” açıklamasında bulundu. 

FAİZLER DÜŞÜYOR

Bakan Albayrak tarafından paylaşılan grafikte ise, kasım ayı Ekonomik Güven Endeksinin, ekime göre yüzde 9,1’lik bir artış sağladığı görülüyor. Grafikte ayrıca dış ticaret açığının kasım ayında yüzde 90,5 azalarak 604 milyon dolara gerilediği belirtilirken, tahvil ve ticari kredi faizlerindeki düşüş de vurgulandı. 

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