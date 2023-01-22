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Ekonomi

Adıyaman'da 17 bin 41 metrekarelik bir alanın kamulaştırılması kararlaştırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce Adıyaman'da 17 bin 41 metrekarelik bir alanın kamulaştırılması kararlaştırıldı.

AA22 Ocak 2023 Pazar 09:31 - Güncelleme:
Adıyaman'da 17 bin 41 metrekarelik bir alanın kamulaştırılması kararlaştırıldı
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusunu değerlendiren Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 17 bin 41 metrekarelik alanın kamulaştırılmasını kararlaştırdı.

TPAO, Adıyaman'da sahip olduğu petrol işletme ruhsat sahasında açılan Kuzey Karakuş-30 kuyusuna ait lokasyon sahası kapsamındaki parselin kamulaştırılması için başvuruda bulunmuştu.

Öte yandan, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ'nin Mardin ve Şırnak'ta sahip olduğu 47 bin 100 hektarlık petrol arama ruhsat sahasına 4 bin 187 hektarlık sahanın ilave edilmesi kararlaştırıldı.

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