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Adıyaman'da son 15 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyor

Adıyaman'da, zeytin hasadına başlandı. Bu yıl kentte beklenen 4 ton rekoltenin son 15 yılın en yüksek rekoltesi olacağı belirtildi.

  • DHA
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Adıyaman ve ilçelerinde ise kimyasal ilaç kullanılmadan üretilen zeytinlerin, Kasım ayı başından itibaren başlanan hasadında bu yıl 4 bin ton rekolte bekleniyor.

2012 yılında kentte zeytin hasadının bin ton olarak gerçekleştiğini, aradan geçen yıllar içerisinde ekim alanlarının genişletilmesi ile bu oranın şimdi 4 katına çıktığını anlatan hem çiftçi hem de zeytin işleme tesisi sahibi Musa Sönmüş, "Adıyaman'da son 15 yılın en büyük hasadını bekliyoruz. 2012 yılında bu miktar bin ton civarındayken bu yıl 4 bin tona yakın zeytin üretimi bekliyoruz" dedi.

Adıyaman'ın üretim alanı bakımından Türkiye'de 22'nci sırada olduğunu ifade eden Sönmüş, rekoltenin artmasıyla çiftçilerin zeytin üretimine daha fazla yöneleceğini kaydetti.

 

 

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