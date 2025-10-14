İSTANBUL 21°C / 12°C
Ekonomi

Afet Yeniden İmar Fonu faaliyete başladı

Deprem bölgesinin yeniden inşası için kurulan Afet Yeniden İmar Fonu tam kapasite faaliyete geçti. İlk etapta 485 milyon avro finansman sağlandı.

AA14 Ekim 2025 Salı 09:54 - Güncelleme:
Afet Yeniden İmar Fonu faaliyete başladı
Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması amacıyla kurulan Afet Yeniden İmar Fonu, faaliyetlerine tam olarak başlarken 485 milyon avroluk ilk finansmanını da aldı.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre yurt dışından sağlanan finansmanın çeşitlendirilmesi ve etkin şekilde afet sonrası projelere kaynak aktarılması amacıyla geçen yıl oluşturulan Afet Yeniden İmar Fonu, kurumsal altyapısının tamamlanmasıyla faaliyetlerine odaklandı.

Fon vasıtasıyla sağlanan ilk krediye ilişkin anlaşmalar da imzalandı. Bu kapsamda, deprem bölgesinde yürütülen projelerde kullanılmak üzere Abu Dhabi Commercial Bank öncülüğünde, Doğan Yatırım Bankasının desteğiyle 485 milyon avroluk uygun koşullu finansman sağlandı.

- DEPREM KONUTLARININ İNŞASI İÇİN KULLANILACAK

Temin edilen kaynak, konut inşası başta olmak üzere deprem bölgesinin hızlı şekilde ayağa kaldırılması için yürütülen projelere aktarılacak.

Böylece, Bakanlık tarafından uluslararası finansman kaynaklarından deprem harcamalarına yönelik 2023 yılından bugüne kadar 7,3 milyar dolar dış finansman sağlandı.

- "FON FAALİYETLERİNİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE YERİNE GETİRECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesi için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonunun kurulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Fon, amacına uygun olarak faaliyetlerini güçlü şekilde yerine getirecek. Deprem bölgesinin her zaman yanındayız. Deprem bölgesinin ekonomik kalkınması ve yeniden inşasına destek verilmesi için uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarımız sürecek."

  • deprem bölgesi
  • afet yeniden imar fonu
  • ilk finansman

