AFEX 2024, Afrika'nın gelişen pazarı ve Türkiye'nin büyüyen ekonomisini buluşturuyor!

Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı son yıllarda hızla artarken, AFEX 2024 bu büyümeyi daha da ileriye taşımayı amaçlıyor. Otomotiv, inşaat, tekstil ve gıda gibi sektörlerde yaşanan önemli gelişmeler, iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendiriyor. Afrika'nın zengin doğal kaynakları ve genç nüfusuyla birlikte sunmuş olduğu yatırım fırsatları, Türk şirketleri için önemli bir büyüme potansiyeli oluşturuyor.

AFEX 2024'te sizi neler bekliyor?

B2B Görüşmeleri: Türk ve Afrikalı şirketler arasında birebir görüşmeler düzenlenerek iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Stantlar: Katılımcı firmalar stantlarıyla kendilerini tanıtacak, potansiyel müşterileriyle görüşecek.

Paneller ve Sunumlar: Afrika'nın farklı sektörlerindeki yatırım potansiyeli, iş yapma ortamı, karşılaşabilecek zorluklar gibi Afrika temalı konularda uzmanlar tarafından panel tartışmaları gerçekleştirilecek.

Network Etkinlikleri: Sektörün önde gelen isimleriyle tanışarak iş ağınızı genişletebilirsiniz.

AFEX, Türkiye'nin Afrika'da daha fazla yatırım yapmasını teşvik ederek, iki kıta arasındaki ticari ilişkileri yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.