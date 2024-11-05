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Ekonomi

AFEX 2024, Afrika'nın gelişen pazarı ve Türkiye'nin büyüyen ekonomisini buluşturuyor!

Afrika kıtasının sunduğu devasa pazar ve Türkiye'nin dinamik iş dünyası, 11-13 Kasım tarihlerinde İstanbul Pullman Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AFEX Afrika İş Forumu ve Fuarı'nda bir araya geliyor. Türk Afrika İş Adamları Derneği (TABA) tarafından organize edilen etkinlik, 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ve 2022 yılında 40,7 milyara çıkan ticaret hacmini arttırmayı ve iki kıta arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

5 Kasım 2024 Salı 14:14 - Güncelleme:
AFEX 2024, Afrika'nın gelişen pazarı ve Türkiye'nin büyüyen ekonomisini buluşturuyor!
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Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı son yıllarda hızla artarken, AFEX 2024 bu büyümeyi daha da ileriye taşımayı amaçlıyor. Otomotiv, inşaat, tekstil ve gıda gibi sektörlerde yaşanan önemli gelişmeler, iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendiriyor. Afrika'nın zengin doğal kaynakları ve genç nüfusuyla birlikte sunmuş olduğu yatırım fırsatları, Türk şirketleri için önemli bir büyüme potansiyeli oluşturuyor.

AFEX 2024'te sizi neler bekliyor?

B2B Görüşmeleri: Türk ve Afrikalı şirketler arasında birebir görüşmeler düzenlenerek iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Stantlar: Katılımcı firmalar stantlarıyla kendilerini tanıtacak, potansiyel müşterileriyle görüşecek.

Paneller ve Sunumlar: Afrika'nın farklı sektörlerindeki yatırım potansiyeli, iş yapma ortamı, karşılaşabilecek zorluklar gibi Afrika temalı konularda uzmanlar tarafından panel tartışmaları gerçekleştirilecek.

Network Etkinlikleri: Sektörün önde gelen isimleriyle tanışarak iş ağınızı genişletebilirsiniz.

AFEX, Türkiye'nin Afrika'da daha fazla yatırım yapmasını teşvik ederek, iki kıta arasındaki ticari ilişkileri yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

  • Afex Afrika İş Forumu
  • TABA
  • İstanbul Kongre

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